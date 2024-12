Mutatjuk, így tartanak nyitva a budapesti piacok az ünnepek alatt

A közleményben azt írják, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Budapest Fővároshoz tartozó hét kiemelt vásárcsarnok és hat üzletközpont az ünnepi időszakban is várja a vásárlókat.

December 24-én délig lesznek nyitva az árusok.

A paicok nyitvatartása az ünnepek alatt

Emellett idén hét helyen tartanak fenyőfa- és halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható.

Ha valaki rendelni szeretne, azoknak a rendelést a héten kell leadni, és 24-én délelőtt lehet készen elvinni.

December 24-én délig lehet bejglit venni - Fotó: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAIHOZ tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de két ünnep között is várják a vásárlókat, így akár december 30-án és december 31-én is lehet vásárolni. Fontos, hogy január elseje már pihenőnap, a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok.

Idén hét helyen tartanak fenyőfa- és halvásárt - Fotó: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a nagy üzletek közül, csak a Lidl nem nyit ki december 24-én, de az Aldi nyitvatartásáról is írtunk.