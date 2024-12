Megdöbbentő: súlyosan mérgezők lehetnek a fekete színű műanyag edények

Ezekre figyeljünk műanyag edények használatakor

A portál egy korábbi cikkében arról írt, hogy az újrafeldolgozott műanyagoknak egyrészt sérül a nyomon követhetőségük, másrészt bekerülhetnek közéjük más csomagolóanyagok (pl. tisztítószerek vagy kozmetikumok csomagolási hulladékai), és az is problémát jelenthet, ha az eredetileg élelmiszer-csomagolására szánt palackban más, akár veszélyes anyagot tároltak. Az újrafeldolgozás során a műanyagok magas hőmérsékletnek vannak kitéve, ennek során akár új anyagok is keletkezhetnek.

Előfordulhat az is, hogy olyan vegyületeket tartalmaznak, amely az újrahasznosított műanyag korábbi funkciójában kifejezetten előnyösnek számítottak, az új szerepükben azonban veszélyessé váltak, ahogy mindezt a Chempshere szaklap tanulmányában bemutatott kutatás igazolta.

Mivel a legmagasabb értéket egy szusistálcában találták, fokozottan figyelnünk kell az ételrendeléskor használt műanyagedényekre is, hiszen azokból melegítés, mikrózás során nem csak mikroműanyagok milliárdjai, hanem eddig csak kevésbé ismert káros anyagok is sokkal nagyobb mennyiségben vándorolnak az élelmiszerekbe, sőt, az ivóvízbe is.