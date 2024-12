Nevet kapott a világ második legnagyobb gyémántja

Elnevezték a világ második legnagyobb gyémántját, azt a 2.488 karátos fantasztikus leletet, amelyet még idén augusztusban emeltek ki a botswanai Karowe-bányából. Szintén nevet kapott kisebb, de így is a világ legnagyobb gyémántjai közé tartozó 1094 karátos kő is - derül ki a Lucara Diamond vállalat közleményéből. A drágakövek megtalálásáról és ennek jelentőségéről az Origo is beszámolt.

A 2.488 karátos gyémánt neve angol írásmóddal Motswedi lett. Ez a helyi tswana nyelven "vízforrást" jelent, szélesebb jelentésspektrumán olyan erőt, mely a felszínre törve életet és vitalitást teremt.

A Lucara Diamond által kiadott képen a fantasztikus, 2.488 karátos nyersgyémánt látható

Fotó: Lucara Diamond Corp.

Az 1094 karátos gyémánt a Seriti nevet kapta. Ez egyfajta jelenlétre, aurára utal a helyi nyelvben, a szó használata kulturálisan az identitáshoz kapcsolódik.

A gyémántok elnevezésére a vállalat még november 22-én nemzeti szintű versenyt hirdetett, melyen Botswana valamennyi lakosa indulhatott javaslataival. Két hét alatt több mint 39.000 nevezés érkezett be a céghez, melyek közül a legjobbakat egy zsűri választotta ki eredetiség, kulturális jelentőségük, illetve a gyémántokhoz való kapcsolhatóságuk alapján. A zsűri tagjai között több neves szakember is volt, többek között a Botswanai Egyetem egyik tekintélyes nyelvészprofesszora is.

A 2.488 karátos gyémántnak a díjnyertes nevet ajánló botswanai 100.000 pulát, az 1094 karátosnak nevet ajánló 50.000 pulát kapott elismerésül (a pula az ország hivatalos pénzneme, 1 pula kb. 28 forint).

Emellett mindkét nyertest meghívták a Karowe-bányába egy exkluzív helyszínbejárásra.

A vállalat által közzétett kép az 1094 karátos gyémántról, mely a Seriti nevet kapta

Fotó: Lucara Diamond Corp.

A vállalat közleményében jelezte: egyelőre mérlegelik a Motswedi és a Seriti gyémántok eladásának lehetőségét. Amennyiben azokat piacra küldik, úgy szinte biztosra vehető, hogy nagyon magas áron, nagy nemzetközi érdeklődés mellett fognak elkelni.

A világon eddig megtalált legnagyobb gyémánt a 3.106 karátos Cullian volt, amely 1905-ben, Dél-Afrikában, Pretoria közelében került elő. Több darabra vágták, melyek közül a két legnagyobb – Afrika Nagy Csillaga és Afrika Kis Csillaga – a brit koronaékszereket díszíti.