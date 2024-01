Amíg a Gossip Girl című sorozatból világhírűvé vált színésznő jelenlegi nettó vagyona mintegy 30 millió dollárra tehető, addig a Deadpool filmekből is ismert férjének, Ryan Reynolds-nak ennél brutálisan több, körülbelül 350 millió dollárja lehet. A sztárpáros 2011-ben kezdett randizni, egy évvel később már férj és feleség lettek, és azóta már négy gyermekük is született.

A csodaszép hollywoodi sztár egy visszatekintő fotósorozatot osztott meg magáról, az egyiken a hálószobájának/fürdőszobájának és előszobájának részletei láthatóak, miközben abban a csillogó aranyszínű ruhában pózolt, amit még szeptemberben a New York-i divathét részeként egy Michael Kors divatbemutatón viselt. A színésznő mögött a fürdőszoba is látható, amiben egy hatalmas kád van.

A 36 éves Lively a férjével közös bevetetlen ágy mellett fotóztatta magát a házban, ami arról is ismert, hogy domináns szerepet töltenek be benne a fagerendák. Az azóta a Zátony című filmben is hatalmas sikert aratott színésznő az ingatlant férjével és négy gyermekével osztja meg.

Egyelőre még nem sikerült kideríteni, hogy a pazar felvételek a pár melyik otthonában készülhettek, a családnak ugyanis van háza a New York-i Pound Ridge-ben és Manhattan-ben is. Az előbbit a pletykák szerint a házaspár 2012-ben vásárolta 5 millió dollárért. A képek annak apropóján készültek, hogy a többi sztárhoz hasonlóan Lively is megosztotta legszebb emlékeit a tavalyi évből.

Forrás: Mirror