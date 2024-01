2024. január 1-jével elindul az új palackvisszaváltási rendszer. A Lidl pedig honlapján jelentette be , hogy ennek kapcsán milyen újdonságokra lehet számítani termékkínálatukban és az üzleteikben, lényegében az év első munkanapjától, január másodikától.

Elindult a REpont visszaváltási rendszer, ennek keretében a 2024. január 1. után forgalomba hozott, 0,1 és 3 liter közötti űrtartalmú műanyag, üveg és fém italcsomagolások válthatók vissza. Ennek részleteit minden vásárlónak érdemes megismernie, és tudatosan választania azokat az italtermékeket a boltokban, amik palackját visszaváltás után a gyártók újra tudják tölteni.

Így működik a visszaváltás

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tájékoztatója szerint 2024. január elsejétől szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, aminek a csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1 - 3 liter közötti az űrtartalma, az kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül.

Ezek a palackok egy része többutas, azaz a benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti. A palackok nagyobb része azonban egyszer használatos, ún. egyutas palack, mely a fogyasztást követően szemét lesz, ami megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újrafeldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyagává válik.

A visszaváltási rendszerben a vásárló a 2024. január 1. után forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas termék után 50 Ft visszaváltási díjat fizet a vásárláskor, amit azonban visszakap.

Ennek az a feltétele, hogy az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra visszaviszi. A palack akkor marad visszaváltásra alkalmas állapotban, ha azt nem nyomják össze, és a vonalkódja beolvsaható marad.

A visszatérítés 3 módja

A visszaváltási díjat jelenleg három módon téríthetik vissza a kereskedők:

Vásárlási utalvány:

a visszatérítendő összegről a visszaváltó automata által kiadott utalvány a kereskedőnél készpénzre váltható vagy beszámításra kerül a vásárlás összegébe.

Utalás (ez jelenleg még fejlesztés alatt áll, hamarosan élesedik a lehetőség):

a kötelező visszaváltási rendszer applikáció segítségével a felhasználói fiókban megadott bakszámlaszámra történő azonnali utalással.

Jótékony cél:

lehetőség lesz jótékony célra felajánlani az összeget a visszaváltó automata kommunikációs paneljén megjelenő módon.

A visszaváltó automaták működéséről Szenkirályi Alexandra kormányszóvivő a TikTok-on korábban közzétett egy videós bejegyzést:

Kétféle termék a Lidl polcain

Hogyan vezeti be a Lidl a REpont rendszert? A Lidl áruházlánc tájékoztatása szerint a vásárlók találkozhatnak üzleteikben az automatákkal. Lényeges az is, hogy a korábban forgalomba hozott, még nem visszaváltható palackkal készült termékek továbbra is forgalmazhatók, ezekre továbbra sem kell megfizetni a visszaváltási díjat. Így viszont a visszaváltásuk sem lehetséges, ebből adódóan pedig visszatérítést sem lehet kapni értük.

A Lidl közlése szerint a visszaváltható termékeken a fenti képen látható, új logó jelzi a vásárlóknak, hogy az adott italtermék palackja a REpont rendszerbe tartozik, azaz visszaváltható:

A polcokon tehát egyaránt lehet majd logózott visszaváltási díjas, és logó nélküli italtermékekkel találkozni ugyanabban az italtermék fajtában.

Ugyanakkor – mint ahogy arra az áruházlánc felhívja a figyelmet – a jelölés nélküli palackokat továbbra is szelektíven kell otthon gyűjteni, mert ezeket az automaták nem tudják visszavenni.

Nem csak a visszaváltó rendszer jelenti az újdonságot januárban a hulladékgazdálkodásban. Ahogy az Origo arról beszámolt, a MOHU januártól fokozatosan vezeti be azt a rendszert, amelyben elindul a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése.