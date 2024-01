Felgyorsul a katonai célúvá minősített Déli Körvasút kivitelezése, a budai oldalon is megkezdődhet a beruházás. A fejlesztés új alapokra helyezi a fővárosi vasúti közlekedést és az országos vasúti teherforgalmat is, ráadásul abszolút környezetbarát módon. A vonatok 100 kilométer/órás vagy akár annál is nagyobb sebességgel közlekedhetnek majd az új vonalon.