Ahogy erről az Origo is beszámolt, 2017. szeptember 27-én 91 évesen otthonában halt meg a Playboy alapítója, Hugh Hefner. A férfi lakása konyhájában kezdte el készíteni az 1953-ban először megjelent Playboyt, mely a világ legnagyobb példányszámban eladott férfimagazinja lett.

A hírhedt villát Daren Metropoulos vásárolta meg 2016 nyarán, a Twinkies és Ho Hos típusú süteményeket gyártó Hostess Brands akkor 32 éves társtulajdonosa 100 millió dollárt fizetett érte. J. Daren Metropoulos, a Chef Boyardee húsgombócokra, Pabst Blue Ribbon sörre és Bumble Bee tonhalra épített vagyon örököse igazán könnyedén tudott megválni egy ekkora összegtől is. Az üzletember azóta is folyamatosan csinosítgatja a "szexbárkát", és még Richard Landry építészmérnököt is felkérte, hogy segítsen neki a renoválásban.

Habár a városi tisztviselők azt szerették volna, ha a házat műemlékké nyilvánítják, Metropoulos mégis megfogadta, hogy visszaállítja annak eredeti pompáját. Az adásvételi szerződésben az szerepelt, hogy az 1300 négyzetméteres 29 szobás kastély "jelentős felújításokra és javításokra szorul, miután a karbantartása hosszú ideig elmaradt".

A Daily Mail információi szerint Metropoulos a Playboy villa közvetlen szomszédságában lakik, és azt tervezi, hogy összevonja a két birtokot. A Los Angeles-i Városrendezési Hivatalhoz benyújtott tervek szerint egy új pincét is építenének hozzá. A további tervek között szerepel egy régi "személyzeti ház" lebontása, helyette a 408 négyzetméteres területen egy edzőterem és egy garázs épülne. Várhatóan egy új vendégház is épül majd itt. Eközben felújítási munkálatokat végeznek az egykori konyhában, családi szobában, fürdőszobákban, öltözőszobában és a cselédszobákban. Az új tetőablakok pedig majd sokkal több természetes fényt engednek az ingatlan belső tereibe. Habár a renoválás már évek óta tart, ennek még senki nem látja a végét.

A Beverly Hillstől nem messze eső Holmby Hillsen található Playboy villát Hugh Hefner egykori modell élettársának, Barbi Benton-nak a kérésére vásárolta meg. Miután 1974-ben megvette a kastélyt, több mint négy évtizeden át lakott ott az általa csak "nyusziként" emlegetett "barátnők" sokaságával. Több híresség is ellátogatott a híres birtokon megrendezett vad medencés partikra és pazar rendezvényekre. Aztán a zárt ajtók mögött néhány egykori nyuszi felidézte, hogy részt vettek orgiákban.

Hefner halálát követően a villa kiüresedett, fosztogatók vették célba azt, és elrabolták az egykori tulajdonos ereklyéit, értéktárgyait és szexkellékeit. A hálószobákból - még Hefner hálószobájából is - több ikonikus tárgyat, szexuális játékokat, aranyozott szobrokat, használt lepedőket és fehérneműket is elloptak.

A 2010-ben megjelent, Nyuszi történetek című könyvében Hefner egykori barátnője, Izabella St. James elismerte, hogy a ház komoly munkálatokra szorul. 2015-ben Carla Howe pedig azt nyilatkozta, hogy maga Hefner hagyta, hogy a hírhedt ingatlan lepusztuljon. "Hefner szinte soha nem mozdul ki otthonról, és nem hajlandó semmit sem megváltoztatni a kúriában, így az egész hely olyan, mintha az 1980-as években ragadt volna."

Habár a Playboy-villa elvesztette régi csillogását, Hefner öröksége tovább él. A férfi életmód- és szórakoztató magazint 1953-ban alapították, és még ma is megjelenik, a kiadvány rendszeresen osztja meg cikkeit az interneten.

Az Origo beszámolt arról is, hogy állítólag kísértetek látogatták a Playboy villát.

Forrás: Daily Star