Joseph Evan Tata amerikai termékeny sorozatszínész a Beverly Hills 90210 tinisorozat mellett leginkább Neddick közlegény megformálásáról vált ismertté a No Time for Sergeants című sorozatban, de szerepet kapott a Rockford Files és a Batman sorozatokban is. Tatánál 2018-ban Alzheimer-kórt diagnosztizáltak. Los Angelesben halt meg 2022. augusztus 24-én, 85 éves korában.

Joe E. Tata, a "Beverly Hills 90210" néhai színészének nyugat-hollywoodi, kaliforniai otthona egy dombon fekszik, és 2,175 millió dollárért került a piacra. A hírek szerint Tata nem csak a képernyőn volt nagylelkű házigazda - a stábtagokat is szívesen és gyakran látta vendégül saját otthonában. A lánya szerint Tata az évek során számos estélyt adott a rezidenciáján. Főleg a Beverly Hills 90210 stábtagjait látta szívesen otthonában, akiket szinte családtagnak tekintett.

A színész 2003-ban vásárolta a házat valamivel több mint 875.000 dollárért, derül ki a PropertyShark nyilvántartásából. Ezt a fényűző rezidenciát most lánya, Kelly Tata kezdte el árulni.

A színészt a lánya elmondása szerint főleg a kilátás vonzotta az ingatlan megvásárlására, hiszen innen az érintetlen tengerpart és Los Angeles belvárosának káprázatos fényei is nagyon jól beláthatóak.

A négy hálószobás ingatlan nappalijában a hatalmas ablakoknak köszönhetően csak úgy árad be a kinti természetes fény. A házhoz tartozó erkélyről pedig minden képzeletet felülmúló a kilátás a tengerpartra és Los Angelesre.

A ház elsődleges lakosztályában öltöző, nagy fürdőszoba, kandalló és saját erkély is van. A konyha és az otthon egyéb területeinek uralkodó jellemvonása a vintage stílus.

"Remélem, hogy az otthon az új tulajdonos számára az álmok, az ünneplések és a közös élmények menedékévé válik majd. Legyen ez továbbra is olyan hely, ahol a családok és abarátok összegyűlnek, és ahol az élet egyszerű örömeit értékelik" - nyilatkozta Kelly Tata.

Forrás: Mansion Global