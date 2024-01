Egy, a közösségi média felületein Kitty néven ismert KFC rajongó szerint ugyanis az Egyesült Államokban működő csirkés gyorsétteremben több olyan terméket is árulnak, ami az Egyesült Királyságban nem érhető el. Az amerikaiak kétszersültet esznek szósszal, ami nem is olyan furcsa, mint amilyennek hangzik.

Kitty bemutatta, hogyan néz ki egy KFC családi menü az Egyesült Államokban, és elárulta azt is, hogy itt a nagyméretű kóla két literes, a legnépszerűbb rágcsálnivaló pedig a kétszersült. Ezek olyanok, mint az édes brit pogácsa sós változata, amit az angolok a délutáni tea mellé fogyasztanak. Gyakran párosítják őket mártással és sült csirkével, ezért népszerűek az amerikai KFC-ben.

A csirkepástétom egy másik olyan étel, amit az amerikaiak választhatnak a KFC-ben, azonban az Egyesült Királyságban ez szintén nem opció. Ez egy olyan pástétom, amit aprított fehér és sötét húsú csirkehússal, burgonyával, borsóval, sárgarépával és mártással töltenek meg. Döbbenetes, de az amerikai éttermekben még zöldbabot is lehet kérni.

Amellett, hogy az étlap is nagyban különbözik, az Egyesült Államokban az adagok mérete is sokkal nagyobb. Erre kitűnő példa, hogy az óceánon túl menüben akár 48 darab rántott csirkeszárnyat is lehet vásárolni, az Egyesült Királyságban viszont maximum 14 darabot. Az italok tekintetében is hatalmas a különbség a két ország között: az Egyesült Államokban a legnagyobb "pohár" majdnem két literes.

Kitty posztja szerint egy tipikus amerikai KFC menü (kétliteres zacskós üdítő, nagy vödör rántott csirke, csirkepástétom, burgonyapüré, és káposztasaláta), amivel akár öt ember is jóllakhat mindössze 35 dollárba (12 ezer forintba) kerül.

Az Origo bemutatta a KFC különleges ajánlatát is: hagymakarikával eljegyzés. De ez volt az a gyorsétterem is, ahol a munkatársak össze-vissza nyalogatták a sült csirkefalatokat.

Forrás: Daily Star