"Fries mean Prize" (a sültkrumpli jutalmat jelent) szlogennel hirdette meg a McDonald's a január 3-tól indult nyereményjátékát, amin azonban csak az applikáción keresztül leadott rendelések érvényesek. Ettől a naptól kezdve a MyMcDonald's Rewards vásárlói minden közepes vagy nagyméretű sült krumpli rendelésével részt vesznek a nyereményjátékban. Ennek keretében összesen 25.000 darab ajándékot sorsolnak majd ki.

A nyeremények között lesz készpénz, családi mozibérlet, Prezzee ajándékkártya, Merlin éves bérlet, és 3.500 font (1.540.000 forint) értékű Jet2 nyaralás is költőpénzzel. És ez még nem minden: azok a vásárlók, akik a hónap folyamán négyszer vásárolnak közepes vagy nagy sült krumplit, 4.000 MyMcDonald's Rewards pontot szerezhetnek - ami például egy Big Mac-nek felel meg.

Ahhoz, hogy esélyük legyen megnyerni ezeket a csodálatos nyereményeket, a vásárlóknak be kell jelentkezniük a MyMcDonald's Rewards rendszerbe, és a McDonald's alkalmazáson keresztül kell megvásárolniuk a sült krumplit. A MyMcDonald's Rewards-ba való belépéssel a vásárlók minden egyes, az alkalmazáson keresztül leadott rendeléssel pontokat gyűjthetnek.

A McDonald's-os rendelést leadóknak azonban lehetőségük van a jótékonykodásra is: pontjaik készpénzben kifejezett ellenértékét a BBC Children in Need, a FareShare és a Ronald McDonald House jótékonysági szervezeteknek adományozhatják.

Forrás: Daily Star