A világ egyik leggazdagabb modellje már megszokta, hogy gazdag rajongói nap mint nap megkeresik a furcsa kéréseikkel, azonban a legutóbbi még őt is meglepte, ugyanis egy férfi azért kért tőle egy bugyit, hogy azt kilőhesse az űrbe.

A 21 éves, manchesteri Belle Olivia már több száz millió forintnak megfelelő fontot keresett online tartalmaival és nem rég a menedzser cége, a Rebel Agency, elkezdett azért fizetni, hogy legyen a nőnek egy 24 órás testőrsége, mivel rengeteg rajongója akad. A fiatal nő az Instagramon is népszerű, azonban a pikánsabb tartalmait az OnlyFans oldalára tölti fel, itt lehet tőle kérni egyéni kéréseket is, amikben gyakran szerepel Belle fehérneműje is. Legutóbb egy francia milliomos azért fizetett 100 ezer fontot, azaz több mint 40 millió forintot, hogy megkapja a lány fehérneműjét, amit ki fog lőni az űrbe.

A férfi kiválasztott egy rózsaszín fehérnemű szettet, majd arra kérte a nőt, hogy egy videóban viselje azt, majd küldje el neki. A férfi ezután ki fogja küldeni a ruhákat az űrbe, mert arra kíváncsi, hogy milyen lesz az illatuk, amikor visszatérnek a Földre.

Belle ezt kifejezetten furcsának találta, azonban mivel ez nagyon könnyű kereseti lehetőség, ezért igent mondott.

