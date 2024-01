A McDonald's, a Starbucks és néhány más nyugati márka a közel-keleti vásárlók egy részének bojkottájával kénytelen szembenézni. A vásárlók egy része azért nem megy be a nyugati cégek ottani éttermeibe, mert szerintük a vállalatok pénzügyi támogatást nyújtottak és nyújtanak Izraelnek, mely a terrorszervezet Hamász tavaly október 7-i támadását követően a Gázai-övezetben indított háborút a csoportosulás felszámolására.

"Elkeserítő és megalapozatlan" – reagált Kempczinski arra, hogy a közel-keleti fogyasztók egy része olyan félreértésekre és téves információkra alapozza döntését a márkák bojkottjáról, melyek szerint a cég közvetlen pénzügyi támogatásban részesíti az izraeli hadsereget. Egyúttal kifejtette, hogy azért is találják aggasztónak a helyzetet, mert a fogyasztók már a Közel-Keleten kívüli országokban is ezekre a tévedésekre alapozva nem mennek be az éttermekbe, például a muszlim többségű Malajziában. Egyes nyugati márkák az egyiptomi és jordániai fogyasztók bojkottja miatt is nehéz helyzetbe kerültek:

A képen egy éttermi dolgozó takarítja az asztalokat egy, a bojkott miatt üres egyiptomi McDonald's-étteremben:

"Valamennyi országban, ahol jelen vagyunk, ideértve a muszlim államokat is, a McDonald's helyi üzemeltetők révén működik a piacon, akik saját munkájukkal, több ezer helyi munkavállaló alkalmazásával támogatják közösségeiket" – idézi a Reuters a vezérigazgató egyik bejegyzését a Linkedln-ről.

A The Business Standard megjegyzi, hogy a vállalat körüli félreértékeseket az is táplálhaja, hogy a McDonald's tavaly októberben közösségi oldalán jelentette be, hogy több ezer ingyenes étkezéssel segíti az izraeli hadsereg tagjait. Hasonló ajánlatokat helyezett kilátásba egyes muszlim országokban is, ám ezeket később visszavonta, melyet többen a cég, és általában a globális vállalatok sajátos regionális részlehajlásaként értelmeztek.

A McDonald's a 2022-es pénzügyi évben 40.275 éttermet üzemeltetett közvetlenül vagy franchise-rendszerben szerte a világon, több mint 100 országban. A vállalat bevétele a legutóbbi pénzügyi évben 23,18 milliárd dollár volt.

Ugyanakkor az elmúlt hetekben más, kevésbé aggasztó hírek is érkeztek a vállalattal kapcsolatban. Ahogy az Origo megírta, a cég partnerségre lép a Google-val, hogy kihasználhassa a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket vendégei kiszolgálására. Továbbá jelentős, a hazai vásárlókat is érintő fejlesztéseket hajtottak végre az applikációjukon, és kiderült néhány információ a cég sült krumplijáról is.