Paul Kerouac azt állítja, hogy a Dunkin' Donut WC-jének felrobbanása miatt súlyos és fájdalmas sérüléseket szenvedett, amiből hosszú ideig tart majd a felépülése. A a Winter Park-i Aloma Avenue-n található Dunkin' Donutsban 2022. január 6-án felrobbant egy WC, és "szennyezett anyagokkal, köztük emberi ürülékkel és vizelettel" borította be a helyiséget.

A Winter Park, 2265 Aloma Ave.-ben található Dunkin' Donut

Az északkelet-floridai Flagler megyében élő Kerouac legalább 50.000 dolláros kártérítést követel, és azt állítja, hogy a baleset a Dunkin' Donut gondatlansága miatt következhetett be. Állítása szerint az üzlet dolgozói tisztában voltak azzal, hogy a vécével problémák vannak, és azt is megtudta, hogy az ő esetét megelőzően is történtek balesetek a mellékhelyiségben. A Dunkin' Donuts nem volt hajlandó nyilatkozni az eset kapcsán.

Kerouac azt állította, hogy a WC-robbanás következtében testi és lelki sérülései lettek, ezek követleztében pedig azóta is borzalmas fájdalmat él át, és a sérülései miatt rengeteg pénzt költ a kezelésekre.

A perben azzal érvelnek, hogy a Dunkin' Donutsnak kötelessége lett volna a mellékhelyiségeket tisztán és biztonságos állapotban tartania, és figyelmeztetni a vendégeket az esetleges hibákra. A franchise-tulajdonos gondatlanságból elmulasztotta ezt megtenni, és ezzel "veszélyes állapotot teremtett a vendégek, köztük a férfi számára".

Forrás: Fox Business