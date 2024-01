A Royal Mail a világ egyik legsikeresebb popegyüttes előtt tisztelegve, a 30. évfordulójuk alkalmából 15 bélyeget bocsát ki hamarosan. A Spice Girls tagjai elmondák, hogy megalakulásukkor álmukban sem gondolták volna, hogy ez megtörténik: "Ez a Girl Power!"

Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Chisholm és Melanie Brown - más néven Baby, Posh, Ginger, Sporty és Scary Spice - 1994-ben alapították meg a Spice Girls együttest.

A bélyegeken az 1997 és 2012 közötti fellépéseik képei láthatók, megemlékeznek például az 1997-es Brit Awards-on, és a 2012-es londoni olimpiai játékok záróünnepségén megtartott koncertjükről is. Egy másik bélyegen Victoria Beckham látható, amint a The Return of the Spice Girls turné során a New York-i Madison Square Gardenben lép fel 2008-ban. Geri Halliwell, az 1997-es Brit-szigeteki díjátadón viselt ikonikus Union Jack ruhában szintén megkapta a saját bélyegét.

Ginger Spice - ahogy akkoriban hívták - abban az évben került a címlapokra, amikor megcsókolta az akkori Károly herceget egy jótékonysági rendezvényen, amelyet a Prince's Trust számára rendeztek. A bélyegek január 11-én kerülnek általános forgalomba.

A Spice Girls a hatodik olyan zenei együttes, ami megkapta a sajátbélyeggyűjteményét. Ezt a megtiszteltetést 2007-ben a Beatles, 2016-ban a Pink Floyd, 2020-ban a Queen, 2022-ben a Rolling Stones, 2023-ban pedig az Iron Maiden kapta meg.

A Spice Girls 105 millió lemezt adott el világszerte, ezzel minden idők legkelendőbb női együttese, valamint a legsikeresebb brit popzenei együttes lett a Beatles óta. Öt Brit Awards, három American Music Awards, négy Billboard Music Awards, három MTV Europe Music Awards és egy MTV Video Music Award díjat kaptak. 2000-ben ők lettek a Brit Award for Outstanding Contribution to Music legfiatalabb díjazottjai.

Forrás: BBC Business