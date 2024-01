Napokkal az incidens előtt már tudták, hogy gond van az Alaska Airlines légitársaság Boeing 737-9 MAX gépével, vagyis az előtt, hogy annak nem sokkal a felszállás követően kiszakadt az egyik oldalpanelja. Az esetben senki nem sérült meg komolyabban, de a probléma egyre nagyobbnak látszik: a légitársaság az eset után földön tartotta az ilyen típusú gépeit, és az amerikai hatósági figyelmeztetés után ez globálisan is érvénybe lép. Közben Kína már azt fontolgatja: az amerikai gyártó összes gépére kiterjeszti a felfüggesztést.

Ahogy az Origo arról beszámolt, egy külvárosi ház udvarán megtalálták azt a kulcsfontosságú alkatrészt, amelynek elvesztése miatt kényszerleszállást hajtott végre az amerikai Alaska Airlines 737 MAX típusú repülőgépe. A vészkijáratot fedő panel leszakadt a repülőgép bal oldaláról pénteken, az eltűnt panelt egy portlandi iskolai tanár találta meg kertjének hátsó részében.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) még szombaton elrendelte 171 Boeing 737-9 MAX típusú repülőgép ideiglenes repülési tilalmát, amelyekbe ugyanezt a mintegy 27 kilogramm súlyú panelt szerelték be, és amely egy főként fapados légitársaságok által használt vészkijárati ajtót pótol. Az FAA vasárnap közölte, hogy az érintett Boeing MAX 9-es repülőgépek flottája – beleértve más légitársaságok, köztük a United Airlines üzemeltetőit is – mindaddig repülési tilalom alatt marad, amíg a szabályozó hatóság meg nem győződik azok biztonságáról. Bár az üzemeltetők arra számítanak, hogy az ellenőrzéseket követően újra használatba vehetik ezeket a gépeket, egyelőre nincs megállapodás az FAA és a gyártó között az ellenőrzések lefolytatásának menetéről.

Utoljára az Etiópiában történtek után volt globális tilalom

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a panelkiszakadás jelentette probléma nagyobb lehet annál, mint amilyennek most tűnik. Az Alaska Airlines-nak több mint 200 járatát kellett törölnie a földön tartott gépek miatti kiesés kapcsán. A Business Times összesítése szerint a MAX 9-es gépeket az Alaska Airlines mellett egy másik amerikai légi társaság, a United Airlines is használja, 79-et tart a flottájában, ezzel a United a vezető alkalmazója a típusnak. A nemrégiben a Hawaiian Airlines-t felvásárló Alaska 65 ilyen gépet üzemeltet. E vállalatokon kívül a panamai Copa Airlines 21 gépét tartja a földön az incidens miatt, valamint az Aeromexico is bejelentett járatmódosításokat.

A felfüggesztések több tízezer légi utast érintenek.

Ilyen jellegű, egy géptípus valamennyi példányát érintő globális földön tartásra utoljára a Boeing 737-8 MAX típusnál volt példa: emlékezetes, hogy 2018 őszén a géptípusból az egyik a Jáva-tengerbe zuhant, majd 2019 tavaszán egy másik gép Etiópiában szenvedett borzalmas katasztrófát.

Egyik balesetet sem élte túl senki a gépeken tartózkodók közül.

Az Airportal beszámolója szerint az Alaska Airlines gépével most történteket az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottsága (NTSB) nem eseményként, hanem légiközlekedési balesetként vizsgálja; a vizsgálatot John Lovell vezeti, aki korábban az etiópiai tragédia részleteinek feltárásában is részt vett.

Nem sok hiányzott a tragédiához

A portál szerint Jennifer Homendy, az NTSB vezetője sajtótájékoztatóján kijelentette az Alaska Airlines incidense kapcsán: hatalmas szerencse, hogy a vészkijáratot lezáró elem („door plug") kiszakadása a felszállást követően nem sokkal, viszonylag alacsonyan történt, mert ha ez utazómagasságon történik, annak sokkal tragikusabb következményei lehettek volna.

Szerencsére az utasok még be voltak kötve, és a légiutaskísérők sem kezdték meg az utasok kiszolgálását a gyors nyomásvesztés pillanatában. A kiszakadt nyílásfedél mellett közvetlenül nem ült senki, az adott sorban az ablak melletti és a középső (26A és 26B) ülés üres volt, csak a folyosó melletti volt foglalt. A keletkezett nyíláson néhány üléspárnát, mobiltelefont, fülhallgatót, valamint ruhadarabot szippantott ki a nyomáskülönbség, szerencsére súlyos személyi sérülés nem történt.

Nyugatalanító ugyanakkor, hogy az érintett repülőgépen az elmúlt egy hónapban háromszor is megjelent a nyomásvesztésre való figyelmeztetés. Először december 7-én kaptak a pilóták ilyen jelzést, majd a január 5-i balesetet megelőző két napon is. Az NTSB vizsgálatának lezárultáig vélhetően nem lehet azt kijelenteni, hogy a figyelmeztető jelzések valós veszélyre utaltak, vagy esetleg téves riasztások voltak, de a pilóták jelzése alapján a karbantartók alaphelyzetbe állították a jelzőket, és karbantartási igényt jegyeztek fel a gépnaplóba. Ez azonban a balesetig nem történt meg, és kiderült az is, hogy a légitársaságnál úgy döntöttek, nem használják nagyobb vizek feletti repülésre a 737-9-es gépeket.

Globális légi közlekedési válság lehet belőle

Közben az Európai Unió felügyeleti hatósága is elrendelte az érintett géptípus valamennyi példányának földön tartását, bár mint a BBC megjegyzi, ennek a döntésnek csekély hatása lesz az európai légi közlekedésre.

A Flightradar gyűjtése szerint jelenleg 11 légitársaság használ 739-9 MAX gépeket járatainak teljesítéséhez a világon. Ezekből 5 társaságnál vannak olyan kivitelű gépek, melyek az Alaska Airlines-nél is repülnek, speciálisan beszerelt panellal.

A fentebb említetteken kívül a Turkish Airlines is üzemeltet ilyen módon szerelt gépeket.

A konkrét típus ideiglenes felfüggesztésén túl azonban lényegesen nagyobb hatása is lehet az Alaska Airlines gépe sérülésének. A Boeing vezérigazgatója nagy tervekkel vágott neki 2024-nek, Dave Calhoun törekvéseit azonban az év ötödik napján rögtön komoly kihívás érte az események miatt. Nem meglepő az sem, hogy a Boeing részvényárfolyama az incidens utáni kereskedési napon csökkent, miközben az rivális Airbus-é emelkedett.

Ennél is komolyabb kihívást jelenthet azonban az, ha esetleg a nagy légi piacokon szélesebb körű döntés születik a Boeing gépeinek tiltására vonatkozóan. A Business Times-nál ugyanis úgy tudják, hogy kínai részről rendkívüli légi közlekedési vészhelyzeti értekezlet összehívását kezdeményezték az FAA-nál.

Az információk szerint Kínában arra készülnek, hogy valamennyi Boeing gyártmányú gép átmeneti földön tartását rendelik el, ami beláthatatlan következményekkel járna nem csak Ázsia, hanem az egész világ légi közlekedésére.

Kína az etiópiai katasztrófa után elsőként, és függetlenül a hatósági ajánlásoktól, a Boeing 737-8 MAX gépek földön tartásáról döntött, és az utolsók között engedte azokat vissza a közlekedésbe.