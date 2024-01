A Rhode Island-i Miramar palotát egy a Titanic elsüllyedését túlélő özvegyasszony építtette emlékül a hajóval együtt hullámsírba került férjének és legidősebb fiának. Az épület 2021-ben elképesztő áron kelt el, és a története is tele van izgalmas részletekkel.

Pompás jutalék

Valamikor az 1900-as évek elején George Dunton Widener philadelphiai mágnás megbízta Horace Trumbauer-t az aranykor keresett építészét, hogy tervezzen egy pompás nyári rezidenciát családja számára a divatos Newport-i Rhode Islanden, az amerikai elit üdülőhelyén.

A Newport-i gigantikus villa

Widener onnan ismerte az építészt, hogy a villamosmágnás apja az 1890-es években megbízta őt Newport legnagyobb és legpompásabb nyári üdülőjének, a 110 hálószobás Lynnewood Hallnak a megépítésével, amely 1900-ban készült el. A Widener család feje befektetett a White Star Line anyavállalatába, abba a cégbe, amely később a Titanicot építette. Így tehát nem volt kérdéses, hogy Trumbauer kapja a Rhode Island-i nyaraló felépítésének megbízását is. Feleségével, Eleanorral együtt a mágnás szorosan együttműködött Trumbauerrel az álmai házának megtervezésében.

1912-ben a házaspár úgy döntött, hogy egy hosszabb franciaországi utazásra indulnak, mert innen szerették volna beszerezni a bútorokat az új nyaralójukba, és séfet is innen szerettek volna szerződtetni Widener philadelphiai Ritz-Carlton szállodájába.

George és Eleanor 1912 kora tavaszán európai körútra indultak inasukkal, szobalányukkal és legidősebb fiukkal, Harryvel. Harry, a könyvek elkötelezett szerelmese, azt tervezte, hogy Londonba utazik, ahol több igen értékes első kiadásokat is beszerezhet. Két hónappal később eljött az idő, hogy a család visszatérjen az Egyesült Államokba. Nem volt kérdéses, hogy az utat az akkoriban hatalmas szenzációnak számító Titanic-on teszik meg, így lefoglaltak maguknak több első osztályú kabint is annak első útjára.

Lesújtó tragédia

A család fel is szállt arra a hajóra, ami egy jégheggyel történt ütközés következtében 1912. április 15-én hajnali 2 óra 20 perckor elsüllyedt, és magával rántott legalább 1500 embert. Eleanor és a szobalánya feljutott az egyik mentőcsonakra, így ők szerencsésen megmenekültek. A férje és a fia, Harry azonban a fedélzeten maradt, hogy segíthessenek. Ők végül a Titanic-kal együtt a hullámsírba kerültek.

A Widener család férfitagjainak emlékére épített különleges emlékmű

Eleanor tehát túlélte a tragédiát, és megfogadta, hogy férje és fia emlékére befejezi a nyaralót, és egy történelmi templomot is újjáépíttetett. 1913-ban megkezdődött a francia neoklasszicizmus ihlette, és a 18. századi párizsi L'hôtel de Cassini mintájára készült 27 hálószobás, 14 fürdőszobás "petit palais" építése, amely a csodálatos óceáni kilátás miatt a Miramar (spanyolul "tengerre néző") nevet kapta. A mintegy 2.878 négyzetméternyi területen elterülő, lenyűgöző amerikai birtok 1915-ben készült el, és 45,6 millió dollárba került.

Annak idején a mészkőből épült kastély 42 ablakát napellenzőkkel árnyékolták, hogy az értékes faliszőnyegek ne fakuljanak ki. Az egyik szolga feladata állítólag az volt, hogy az előszobában ülve figyelje a napot, és a napellenzőket annak állásához igazítsa. A kastély hatalmas garázsában 16 Rolls-Royce limuzin parkolt, amiket a szóbeszéd szerint a munkások minden nap tökéletesre fényesítettek. A kastély egyéb felszereltségei közé tartoztak az üvegházak, a jégház, a főkertész háza és a birtok bejáratához közeli bijou-ház is.

A kastély előszobáját a párizsi Carlhian & Cie cég készítette, és a bútorok nagy részét a legendás műkereskedő, Joseph Duveen báró szerezte be. Ez a helyiség, akárcsak a többi szoba, extravagáns, márványpadlóval, és Caen kőből készült ionikus oszlopokkal rendelkezik. Az ingatlan leglélegzetelállítóbb tere, a hatalmas bálterem vagy a Párizs mellett található Château de Louveciennes szalon egyik kabinetje alapján készült. A kristálycsillároknak, a XVI. Lajos korabeli aranyozott boiserie falburkolatoknak, a versailles-i parkettának és a díszes kandallóknak köszönhetően pompája tagadhatatlan. A ház pazar berendezési tárgyai közé tartoznak François Boucher, francia festő öt Gobelin-faliszőnyege, egy perzsaszőnyeg, amely egykor a delhi nagy mogul palotáját díszítette, és a valaha készült legkitűnőbb sèvres-i porcelánok.

A kastély másik fénypontja a hihetetlenül dekoratív étkező, ami az Egyesült Államok legszebbjei közé tartozik. Az 50 vendég befogadására tervezett teret a versailles-i kastély fogadótermei ihlették, és a 18. században Franciaországban készült polikróm márványlapokkal burkolták. Az impozáns márvány kandalló és szalonasztal - nem is beszélve a falakon lévő aranyozott domborművekről - már önmagukban is lenyűgözőek, de a szoba különlegessége a csodálatos aranyszínű Gobelin-kárpit. A 18. századból származó, nagy becsben tartott gyapjú- és selyemtextília a klasszikus spanyol regény, a Don Quijote két jelenetét ábrázolja.

A konyha galériás helyiségében méretre szabott fából készült szekrények, egy masszív asztal található, valamint fényűző, extra vastag márvány munkalapok találhatók. Egy ideig a konyhát egy félelmetes francia séf vezette, aki állítólag nem volt hajlandó a fán kívül máson főzni, és a pletykák szerint elkeseredett és hosszan tartó viszálya volt a komornyikkal.

A nappaliban egy domborműves freskó látható, amely a vadászat istennőjét, Dianát ábrázolja, és manapság bárként és játékszobaként szolgál. A helyiség kiemelkedő bútorai közé tartozik a kristálycsillár, a hatalmas faragott fa bárpult, a biliárdasztal és a 18. századi francia székekből és kanapékból álló válogatás.

A reggelizőtermet egy fényárban úszó loggiában helyezték el, ahonnan fenséges a kilátás az óceánra. Az arany és fehér pókhálós márványpadló tökéletesen kiegészíti a teret, akárcsak a pilaszterek és a fali díszítések, valamint a kör alakú csillár.

Az emeletre elegáns aranyozott részletekkel díszített kovácsoltvas korláttal kiegészített csodaszép lépcsősor vezet.

1915 augusztusában Eleanor látványos házavató bált A New York Times a nyár társadalmi eseményének nevezte a cikkében. Az este folyamán három zenekar is fellépett, a vendégek önfeledten táncoltak, és megcsodálhatták a kor újdonságának számító elektromos égőkkel kivilágított fákat is.

Könyvszerető fia tiszteletére Eleanor fizette a Harvard Egyetemen, a fiú alma materében a Harry Elkins Widener Emlékkönyvtárat, az épület megtervezésével ezúttal is Trumbauer építészmérnököt bízta meg.

Eleanor egész életében nagyra értékelte az élet finomabb dolgait, halál is akkor érteutol, amikor az egyik legkedveltebb szenvedélyének, a vásárlásnak élt: 1937-ben egy párizsi áruházban való nézelődés közben kapott halálos szívrohamot. A kastélyt és mai pénzben kifejezve 230 millió dolláros vagyonát az aranykor örökösnője letétbe helyezte kisebbik fia és lánya javára. Ők azonban úgy döntöttek, hogy a kastély a Rhode Island-i püspöki egyházmegyének adományozzák, amely azt konferencia-központtá alakította át.

1964-ben az egyházmegye eladta az ingatlant Roy és Ruth Pennernek, akik megalapították a Miramar Lányok Magániskoláját, ahol kiváltságos bentlakásosok lakták a kastély luxus hálószobáit. Az iskola 1969-ben bezárt, és a kastélyt eladták a C J Stevens Corp. nevű cégnek. A C J Stevens Corp 1970-ben eladta a birtokot a Miramar Realty Corp-nak, majd a következő évben Andrew Panteleakis ingatlanfejlesztő vásárolta meg a mai 894.617 dollárnak megfelelő összegért. Panteleakis a Miramart magánrezidenciaként és üzleti központként használta 2006-ig, amikor is eladta a Goldman Sachs korábbi partnerének, David B Fordnak 17,1 millió dollárért. Bár az eredeti 25 millió dolláros vételárat nem érte el, a tranzakció akkoriban megdöntötte a Rhode Islanden eladott legdrágább családi ház rekordját.

Ford nagy összegeket fordított az ingatlan helyreállítására és az eredeti esztétika lehető legteljesebb visszaállítására, John Tschirch építészettörténész és más műemlékvédelmi szakértők segítségét kérve a folyamat felügyeletére. A kastély felújítása mellett Ford a Miramar Arborétum helyreállításán is dolgozott, amely a birtok teljes, 7,8 hektáros területét magában foglalja. A kastély legutóbb 2021-ben cserélt gazdát, az új tulajdosa 27 millió dollárt fizetett érte.

Az Origo beszámolt arról is, hogy megfejtették a Titanic egyik legnagyobb rejtélyét.

Forrás: Loveproperty