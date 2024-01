Növekedés.hu: Hol tart most a bőrápoló termékeik exportja?

Budaházy Péter: Nemzetközileg elsősorban a Geek & Gorgeous (G&G)termékek lettek sikeresek. Ezek a Rácz Judittal közösen alapított cégünk termékei. A termékfejlesztést és a marketinget elsősorban Judit társam végzi és irányítja, így az érdem is az övé elsősorban. A G&G termékek a tudatos vásárlókat célozzák a „Smart Beauty" kategóriában, ami egy nemzetközileg is erősödő trend. Judit több mint tíz éve foglalkozik az ebbe a kategóriába tartozó termékekkel.

Hány országba exportálnak jelenleg?

Több mint 60 országban - például az USA-ban, Kínában, Indiában ,Japánban, Spanyolországban és a Fülöp-szigeteken - értékesítünk G&G termékeket a webshopon keresztül, és több mint 10 országban vannak már viszonteladóink. Az USA-ban nagyobb hagyománya van a „smart beauty" kategóriának, de ma már Európában is egyre népszerűbb." A Helia-D exportja is növekszik, de jóval szerényebb mértékben.

Mi a helyzet Magyarországon, ahol szintén rengeteg drogériában megtalálhatóak a termékeik? Az Ördög Nóra által fémjelzett Nora Beauty termékek számos kiemelt boltban nagy világmárkákkal vannak egy helyen, azonos nagyságú felületen. Bejöttek itt a számításaik?

Az év első felében dinamikusabban tudtunk növekedni a Helia-D termékekkel, az utolsó negyedévben a bővülés dinamikája lassult. Összességében folytatjuk a fejlődést az idei évben is. A G&G brand növekedése külföldön és itthon is ígéretes. A Nora Beauty márkánk, ami egy dekorkozmetikai márka, szintén egy külön cégben van, ami Ördög Nórával közös. Mivel a termékek idén bekerültek a Rossmann hálózatába és sok új termékkel jelentünk meg, ez a márka is szépen fejlődik.

A kozmetikumok piacán elképesztő fejlődés zajlik, kis túlzással hetente jönnek ki újdonságok. A Helia-D életében mindig kiemelt fókuszban volt a termékfejlesztés. Így jött létre például a Botanic Concept termékcsalád és a Zelka natúrkozmetikai márka.

Mely országok járnak az élen most a kozmetikai iparban?

A Helia-D-ben a Hydramax termékcsaláddal jelentünk meg az idén. Ezekkel a termékekkel a fiatalabb korosztályt célozzuk meg.

Megújítottuk a Cell Concept családot, és jövőre tervezzük a Klasszik és a Botanic Concept megújítását, s talán a Zelkáé is összejön.

Most leginkább a peptidek, a C-vitamin és a niacinamid a legnépszerűbb hatóanyagok, emellett a hámlasztás és a fényvédelem fontossága is egyre inkább átmegy a köztudatba." A kozmetikai iparban továbbra is nagyon erősek a francia brandek. A dél-koreaiak ugyanakkor nagyon innovatívak, és a smart beauty területén különösen sikeresek.

Milyen termékek iránt a legnagyobb a kereslet?

A hidratáló és ránctalanító termékek továbbra nagyon népszerűek, de az utóbbi időben az arctisztítás területén nő erősebben a forgalom. A géles lemosók népszerűsége szintén dinamikusan növekszik. Mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban a további fejlődés a cél.

