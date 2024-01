Egy igazán egyedi bérleményről számol be a Mansion Global: a chicagói Trump Tower-ben kiadó egy hatalmas luxuslakás.

A teljesen berendezett lakás a teljes nevén Trump International Hotel & Tower épületben található. Havonta 30 ezer dollárért, azaz kb. 10 millió forintért lehet bérbe venni.

Ezzel a luxuslakás Chicago egyik legdrágább bérbeadó lakása

– jelzi a Mansion Global.

A 400 méter alapterületű, négy hálószobás ingatlant két szomszédos lakás összenyitásával alakították ki. A kiadását intéző RM Luxury nevű ügynökség szerint ez a méret valamivel nagyobb, mint egy átlagos amerikai otthon mérete.

A cég munkatársa elmondta, hogy a lakás magát felfedni nem kívánó tulajdonosa 2016-ban 4 millió dollárért szerezte meg a két lakást, melyek egybe nyitására és fejlesztésére további milliókat fordított.

Ennek köszönhetően a lakást most a tágas belső terek, a felszerelt konyha, a boroskamra, az elekronikai szórakoztató eszközök, és a speciális akusztikai borítást kapott falak jellemzik. Így az új bérlő bátran próbálkozhat gitártudásával a felszereltség részét képező elektromos gitárokon a szomszédok zavarása nélkül, ha pedig másra vágyik, saját házimozi rendszeren nézhet filmeket.

A lakásból pazar kilátás nyílik a Szelek városának is hívott Chicago számos pontjára, az év végi hagyományos tűzijátékot pedig saját ablakából élvezheti a lakás használója.

Az ügynökség szerint megfelelő ajánlat esetén a tulajdonos a lakás eladására is nyitott lehet.

A chicagói Trump Tower 2001-től 2009-ig épült, a város második legmagasabb felhőkarcolója. Az épületben számos szolgáltó működik, többek között spa és szépségápolási szolgáltatásokat, éttermeket, fitnesztermet is igénybe vehetnek, illetve használhatnak a toronyházban élők.

New York-ban szintén áll egy Trump Toronyház, ahogy az Origo megírta, korábban a sztárfocista Cristiano Ronaldo is vásárolt ott lakást. De más híres és teljesítménye alapján elismert sportolónak is van ilyen ingatlanban otthona.

Cikkünk kiemelt képén: felvétel a chicagói toronyház egyik erkélyén / forrás: trumphotelcollection.com/Brian Kuhlmann