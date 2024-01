A 70-es éveiben járó Marciano az elmúlt 40 év során számos vezető pozíciót töltött be a Guessnél, leginkább vezérigazgatóként és elnökként. 2012 januárjának végén lemondott ügyvezetői tisztségéről, majd 2020-ban egy biciklis baleset után leváltották az igazgatótanács elnöki posztjáról is. Végül 2023 szeptemberében lemondott igazgatótanácsi tagságáról, nem sokkal azután, hogy a vállalat beleegyezett, hogy nagyjából 30 millió dollárt fizet neki egy részvényesi per után, ami szerint a vállalat szemet hunyt a szexuális zaklatás vádja felett.

Alig telt el egy év azóta, hogy Maurice Marciano becserélte az előkelő Beverly Hills-i Paul McClean tervezte modern otthonát egy ettől alig pár száz méterre lévő korszerűsített rezidenciára, az máris visszakerült az ingatlanpiacra. A nemrég visszavonult farmermogul most 4 millió dollárral többet kér ezért a birtokért, mint amennyiért megvette.

Marciano 2022 őszén 35,5 millió dollárt fizetett a Westside Estate Agency brókerének, Fred Bernsteinnek a ranch stílusú házért.

Az eredetileg az 1950-es évek közepén épült, de a közelmúltban alaposan átalakított és kibővített, közel háromnegyed hektáros, öt hálószobás, nyolc fürdőszobás épület egy zárt telken áll a Beverly Hillsben.

Az összes hálószobához tartozik egy pihenősarok kényelmes ülőgarnitúrával, és egy fürdőszoba is áztató káddal és zuhanyzóval, öltözőasztallal.

A kertben úszómedence és spa is van, ami ideális helyszínt biztosít az önfeledt kikapcsolódásra, lazításra.

Forrás: Robb report