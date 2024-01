A Virginia Northern Neck félszigetén álló ház tele van mindenféle ijesztőbbnél ijesztőbb hátrahagyott tárgyakkal.

A bejárati ajtó körüli színes ablaküvegek hátborzongató narancssárga fényt árasztanak, és csak fokozzák a baljós előérzetet. Az elhagyatottságról tanúskodnak a sötét folyosón mindenfelé látható törmelékek, régi bútorok, és a leváló tapéta is.

A vicsorgó fogait mutató állatpreparátumból készült szőnyeg egy olyan sarkvidéki farkas bundájából készült, amelyet Észak-Kanada vadonjában ejthettek el, ami arra utal, hogy a tulajdonos esetleg vadász lehetett.

Továbbhaladva egy egészen döbbenetes és hátborzongató szalonba jut az ember, ahol a kandalló mellett még a szürkéskék színű falak is épségben maradtak. Elképesztő, de eltekintve a padlón szétszórt edények és poharak rendetlenségétől, a szoba meglehetősen jó állapotban van még ma is.

A kandalló feletti polcon őrzött fekete-fehér fényképek valószínűleg a valamikor még itt lakókat ábrázolják. A szoba telis-tele van ma már retrónak számító berendezési tárgyakkal, ezek közé tartozik a konzolos televízió, és a karosszékek is. Ez a díszes, fakeretes, sárgaréz koporsófogantyúval ellátott Zenith típusú tévé az 1980-as évek közepéről származik.

A szalonban egy nagy, beépített és könyvek halmaival feltöltött könyvespolc és néhány vonzó kanapé is található, bár a helyiség kialakítása nehezen kivehető a mindenfelé eldobott holmik miatt. Ha közelebbről is szemügyre vesszük a könyvek címeit, abból némi sejtésünk lehet a ház néhai tulajdonosainak érdeklődési köréről. A korábbi amerikai elnökök és más fontos személyiségek életrajzai mellett több a sebészettel, szülészettel is foglalkozó orvosi szakkönyv is felfedezhető köztük.

A nosztalgikus konyha csokoládébarna csempéivel és színvilágával egyértelműen az 1970-es évek jellegzetessége. A helyiség egy 1970-es évekbeli General Electric dupla falú sütővel, páraelszívóval és főzőlappal van felszerelve, míg jobbra egy 1980-as évekbeli mikrohullámú sütő található.

A hámló konyhafalhoz rögzítve egy jól használt, 1980-as évekbeli Comdial telefon, egy régi dísztányér, egy kis fából készült fűszeres szekrény, és egy modern riasztó vezérlőpanel található, ami arra utal, hogy az ingatlant nemrég hagyhatták el.

A ház számos eredeti nyílászáróján az elhanyagoltság és valószínűleg a nedvesség jelei mutatkoznak, amit talán az időjárás okozhatott.

Az ingatlan nagy napozóterme valamikor bizonyára egy pompás helyiség lehetett, de ma már ennek íves üvegablakait is benőtte a kintről befelé hatoló gaz és egyéb növényzet. Bár a padlót ma már törmelék borítja, még mindig el lehet képzelni, ahogy az otthon egykori lakói itt reggeliztek, miközben áradt rájuk a kinti természetes napfény.

A horrorfilmre emlékeztető, kísérteties, elhagyatott házban látszólag egy valódi műtőterem is van, de a ház többi orvosi szobájához hasonlóan ezt is inkább betegek vizsgálatára vagy kevésbé komoly beavatkozások elvégzésére használták.

A földszinti orvosi szobák útvesztőjében könnyű elfelejteni, hogy ez az elhagyatott ingatlan elsősorban családi ház volt. Az emeletre lépve a lakás első emeletén még több megtudható arról, milyen volt itt a családi élet.

Megfigyelhető, hogy a felső szint sokkal jobb állapotban maradt meg, mint az alsó, habár a tapéta már itt is mállik lefelé. Azonban itt is akad bőven hátborzongató elem: ilyen például az egyik hálószobaajtó melletti rejtélyesen betört üvegű képkeret, a benne lévő fotó valószínűleg a korábbi tulajdonos egyik felmenőjét ábrázolja. Hogy pontosan hogyan sérült meg az üvegborítás, azt csak találgatni lehet.

A legnagyobb emeleti helyiség a fő hálószoba, ahol egy bonyolult rojtos horgolt baldachinnal díszített négyoszlopos ágy van a sarokban. A helyiségben egy királykék színű kandalló és egy félig már kipakolt ruhásszekrény is helyet kapott.

A másik hálószobába lépve két nagy beépített szekrényben élénk színű ruhák, cipők és kalapdobozok sorakoznak meglehetős rendetlenségben. Az itt hagyott csizma is bizonyítja, hogy a vadászat valamilyen szerepet biztosan kapott a család életében. Bár sokan az angol arisztokrácia számára fenntartott "régimódi" sportnak tartják, a rókavadászat régóta hagyomány Virginiában, amit a britek hozták be a gyarmati időkben.

Egy másik bájos hálószobát még több színes faburkolat keretezi, és itt is van egy kandalló. A kandallópárkány fölött egy régi, bekeretezett kép egy rókavadászatot ábrázol, ha még mindig bármi kétség merülne fel a korábbi lakók érdeklődési körét illetően.

A kisebb hálószoba bizonyára a gyerekeké lehetett, meglepően meghitt és otthonos, egy juharfa ágyat és egy rusztikus hintaszéket tartalmaz. A padlón egy hagyományos horgolt rongyszőnyeg hever, a berendezés pedig meglehetősen jó állapotúnak tűnik.

Bár ez a romos álomotthon a hátborzongató orvosi kellékekkel és vadásztrófeák kincsestárával, lenyűgöző pillanatképet nyújt a múltból, továbbra is jól őrzi az egykor itt lakók titkait.

Forrás: Loveproperty.com