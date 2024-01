Hamarosan sor kerül az Egyesült Királyság parlamentjének idei első ülésére januárban, eközben a képviselők és a parlamenti alkalmazottak is arra panaszkodnak, hogy a Westminster-palotában elfogadhatatlanok a munkakörülmények – írta a Politico nyomán a Világgazdaság.

Túl sokan dolgoznak benne, még a karbantartásra sincs elég pénz, és látszólag senkit sem érdekel, hogy bármikor a fejünkre szakadhat a tető – mondta Jenny Symmons, a parlamenti személyzetet képviselő GMB szakszervezet elnöke.

A palota nagy része a 19. századból származik, és a II. világháború óta nem újították fel rendesen. A tűz és a leomló falazat jelentette kockázatok egyre nőnek, de a következő brit parlamenti választások előtt valószínűleg semmi sem fog vátozni.

Emiatt a politikusok és a közalkalmazottak is egyre inkább otthonról, vagy távolabbi irodákban dolgoznak. Az épületben hideg van, a falak belül penészesek, kívül romosak, a világítás és a fűtés is egyre gyakrabban áll le, miközben a parlamentbe évtizedekkel ezelőtt beköltözött patkány- és egérkolóniákat szinte lehetetlen kiirtani. De még a modernebb részeken is problémák vannak: a kétezres évekbeli Portculis House üvegteteje nemrég beszakadt, gyakoriak a vízvezeték-szerelési problémák, az egyik fürdőszobában pedig legionella baktériumot találtak.

A Képviselőházban lassan két éve nem működik a fűtés.

