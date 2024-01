Egészen pontosan Nagymaroson működik, vendégköre rendkívül kedves és közvetlen, akárcsak a személyzet. A Promotions.hu munkatársainak szívesen meséltek a helyről, ami eredetileg egyszerű kisboltnak indult, aztán egyre bővült a profil, ma már darts és billiárd is található, a fűtésért pedig egy impozáns vaskályha felel.

Egészen egyedi, hogy szokásos "kocsma-üzemmódban" is mérik az italokat, vagyis vásárolható náluk üvegből kitöltve az ízlésünknek megfelelő mennyiség, de - kisboltra jellemző módon - akár dobozos, vagy kisüveges formában is megvásárolhatók az italok, amelyeket helyben el is lehet fogyasztani.

Érdekesség, hogy Nagymaroson található egy Kutya-kanyar nevű állatorvosi rendelő is, vagyis a helyiek elég kreatívak a névadást illetően.