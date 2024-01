"Made in UK", azaz "Készült az Egyesült Királyságban" jelzéssel látta el megannyi termékét a fast fashion divatmárka, a Boohoo. Ám a BBC Panorama leleplezte , hogy a ruházati cikkek valójában nem a vállalat brit gyárában, hanem a tengerentúlon, Dél-Ázsiában készültek.

Érik a botrány a Boohoo-csoport körül, mely többek között a Debenhams, Pretty Little Thing, Oasis és a Burton márkákat is birtokolja a zászlóshajónak számító brandje mellett. A cég korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt ígérte, megfizethető áron fog kínálni fast fashion ruházati termékeket a vásárlóknak úgy, hogy azokat nem a tengerentúlon, Ázsiában gyártja, mint a legtöbb szereplő teszi a ruházati iparban. A BBC Panorama munkatársai azonban kiderítették, hogy a cég utólag Made in UK feliratú címkét helyezett ruháira úgy, hogy azok nem a Leicester-ben működő gyárában, hanem valószínűleg Dél-Ázsiában készültek.

Az ügy meglehetősen zavaros. A Leicester-i gyár a cég egyetlen brit gyártóüzeme. 2022 januárjában kezdték meg ott a termelést. Az üzem tulajdonképpen annak jelképe volt, hogy a fast fashion ipart lehet működtetni úgy is, hogy a termékeket nem Ázsiában, olykor alulfizetett, kizsákmányolt munkavállalók gyártják, hogy aztán az óceánon átutazva kerüljenek a fogyasztókhoz, hanem minden szempontból etikusabb, fenntarthatóbb módon. Most ez a társítás teljesen megdőlni látszik, mivel a BBC nyomozása azt is kiderítette, hogy az ottani munkavállalókat sem úgy becsülték illetve fizették meg, ahogyan azt korábban ígérték. Korábban kiderült, hogy többek keresete még a minimálbért sem érte el. A cég ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a gyár működését, és elvégzik a korrekciókat ott, ahol az szükséges.

A mostani eset pedig újabb szög lehet a gyár koporsójába. Ahogy a Guardian írja, már korábban is felröppentek pletykák arról, hogy a Boohoo bezárja egyetlen brit gyártóbázisát, a most kirobbant botrány pedig valószínűleg a gyár idei leállításához fog vezetni.

Emberi mulasztás és téves szabályértelmezés

Az átcímkézés a BBC becslése szerint több százezer ruhadarabot érinthet. A cég saját becsléseket erről nem közölt, de azt elismerte, hogy valóban forgalomba kerültek téves címkével ruházati termékeik. Azt közölték, a hiba a Leicester-i gyárban történt, és a 2023 január-október időszakában a globális kínálatukban megjelent minden 250 tételből egyet érintett.

A vállalat azt állíja, emberi mulasztásnak köszönhető, hogy a pólók és kapucnis pulóverek megtévesztő címkével kerültek forgalomba, állásfoglalásuk szerint a címkézésre vonatkozó instrukciók félreértelmezéséből fakad a feltárt probléma.

A Boohoo azt is közölte, hogy ez egy egyszeri, elszigetelt eset volt. Szóvivőjük nyilatkozata szerint lépéseket tettek azért, hogy ez többé ne fordulhasson elő.

Megdőlhet a Boohoo modellje?

A BBC Panorma riportja alapján azonban könnyen lehet, hogy nem egyedi esetről van szó a valószínűleg Pakisztánban és Délkelet-Ázsia más országaiban gyártott ruhák kapcsán. A nyomozásban részt vevő újságírók szerint tavaly késő ősszel az is kiderült, hogy egyes, névleg a gyárban előállított és onnan kiszállított termékeket valójában nem is ott, hanem Leicester-ben máshol, illetve Marokkóban gyártották.

A BBC stábja megkeresett több szakembert a ruházati iparban, olyanokat, akik komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a gyártásszervezésben és a fast fashion etikai vonatkozásait illetően. A nyilatkozók szerint, ha elfogadjuk a Boohoo állítását a téves címkézésről, az jelentős ellenőrzési hibára utal a gyártás folyamatában. Ha pedig ilyet észlelnek, a gyártást le kell állítani, sőt, a már eladott ruhákat is vissza kellene hívni, hiszen a téves címkézéssel megtévesztették a vásárlókat.

Egy nyilatkozó pedig az eset kapcsán úgy látja, a történtek a fogyasztók megtévesztésén túl azért is szomorúak, mert arra utalnak, hogy a fast fashion ruházat Boohoo által kínált modellje fenntarthatatlan. Azaz nem lehet hosszú távon működtetni azokon az országokon kívül, ahol rendkívül alacsony bérekkel foglalkoztatják a dolgozókat, akik mögött nincs erős szociális védőháló.

A cég eredményei nem a várakozásoknak megfelelően alakultak az elmúlt időszakban, például tavaly októberben azt közölték, hogy értékesítésük visszaesése az előre kalkuláltnál is nagyobb mértékű lesz 2023-ban.

Cikkünk kiemelt képén a Boohooo weboldala okostelefonon / fotó: AFP/Paul Ellis