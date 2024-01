A fényűző esküvői ceremóniát a főváros, Bandar Seri Begawan egyik pompázatos mecsetében tartották. Az ünnepségsorozat fénypontja a hatalmas – több mint 1700 szobás – szultáni palotában vasárnap tartandó nagyszabású szertartás és a városi felvonulás lesz. Az eseményre a világ minden tájáról várják a politikai vezetőket és a királyi családok tagjait.

A tavaly december 23-án készült felvételen a herceg és most már felesége, Anisha Rosnah Isa-Kalebic:

A pár románca jó ideje tart, a rendelkezésre álló információk szerint a herceg éveken át ismerkedett, majd udvarolt a nőnek, mire kapcsolatuk elmélyült. A herceg választottja maga is brunei nemesi család leszármazottja. Tanulmányait az Egyesült Királyságban folytatta, később több saját divatmárkát vezetett be a piacra, és irányítása alá tartozik egy turisztikai vállalkozás is, mely elsősorban kulturális programokat kínál ügyfeleinek.

Abdul Mateen herceg a délkelet-ázsiai Borneó szigetének északi részén fekvő ország szultánjának tizedik fia. A 77 éves Hassanal Bolkiah az egyik leghosszabb ideje hatalmon lévő vezető a világon: 1967-ben vette át apjától az irányítást a monarchia élén, amely

bőséges olaj- és gázkészleteinek köszönheti hatalmas vagyonát.Brunei 1984-ig brit protektorátus volt. Alig több mint 400 ezer lakosa van. Nemzetközi emberjogi szervezetek nagy visszalépésnek tartották és bírálták, hogy 2019-ben – Délkelet-Ázsiában elsőként – bevezették az iszlám vallási jogot, a saríát. Erről az Origo is beszámolt.

Bruneiben az 1930-as évek óta folyik az olaj- és gázkészletek kiaknázása. Az egy főre jutó éves GDP az egyik legmagasabb a világon, 32.700 euró a Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai szerint.

Az ország az utóbbi időben azonban már kénytelen a gazdaság diverzifikálását fontolgatni, mert a kőolaj ára továbbra is erősen ingadozó, és a készleteik is kezdenek kimerülni.

Abdul Mateen hercegnek ugyan csekélyek az esélyei arra, hogy egy nap ő legyen a szultán, manapság az uralkodó család egyik legismertebb arca a közösségi médiában.

A brunei légierő helikopterpilótájaként gyakran hasonlítják őt a brit Harry herceghez. Az első számú brit tiszti akadémián, Sandhurstben végzett, illetve ügyes lovaspóló-játékosként is ismert.

A Brunei Szultanátusban nem ez az első, minden bizonnyal rengeteg pénzt felemésztő esküvő. Ahogy az Origo megírta, 20 évvel ezelőtt Billah koronaherceg és Sarah Salleh frigyének megünneplésére nagyjából 1 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek akkori árfolyamon.

Az ország és az uralkodócsalád gazdagságát jól mutatja, hogy a szultánnak van a világon az egyik, ha nem egyenesen a legértékesebb autógyűjteménye, az elképesztő kollekcióról többet is megtudhat ide kattintva.

Az pedig szintén érdekes adalék a sport világából a témához, hogy napjaink leggazdagabb futballistája nem Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi. Hanem egy teljesen ismeretlen brunei labdarúgó, Faiq Bolkiah. A focista a szultán unokaöccse, egyben egyik hivatalos örököse, vagyonát tavaly ősszel 20 milliárd dollárra becsülték.

Cikkün kiemelt képén az Omar Ali Saifuddien szultánról elnevezett mecset Brunei fővárosában, Bandar Seri Begawan-ban / forrás: AFP/Dean Kassim