Bár gyakran a McDonald's-hoz kapcsolják a koncepciót, de nem ennek a vállalatnak volt először autóval áthaladós, azaz drive-through étterme. Az autósok kiszolgálásnak ezt a formáját, ahogy a másik ismert változatát, a drive-in-t is, ha az állítások helytállók, a kényszer hívta életre, és afféle archaikus formában, már 100 éve létezik.

Angol elnevezésével drive-through-nak (szlengesen: drive-thru) hívják azt, amikor autóval behajtva a kocsi elhagyása nélkül adhatjuk le és kaphatjuk meg rendelésünket egyetlen kiszolgálói ablakban. Ennek a sajátos kiskereskedelmi koncepciónak nagyon izgalmas története van, amiből többek között az is kiderül, hogy egy időben mindenféle más területen is előszeretettel alkalmazták azt: bankoknál, vagy bármilyen meglepő élelmiszerboltokban is.

A drive-through és a drive-in között nincs mindig éles határvonal. Azoknál az éttermeknél, melyek drive-in kiszolgálást kínálnak, a vendég, bár megteheti, de szintén nem kell hogy kiszálljon a járművéből. Autójával leparkol, majd az étterem alkalmazottja odamegy hozzá, felveszi rendelését, és amikor elkészül, ki is viszi neki. De drive-in-nak hívták azt a szolgáltatást is, amikor autósmozikban a filmet nézőknek alkalmazottak vitték oda a pattogatott kukoricát, hotdogot, vagy bármit, amit közben fogyasztanának.

Manapság már számos, a rendelést kényelmesebbé tevő megoldás van ezeken túl, melyek létrejötte a a digitális technológiák fejlődésének köszönhető. A drive-throu és a drive-in szolgáltatások azonban továbbra is népszerűek.

Száz éves koncepciók

Érdekes, hogy történetét tekintve mind a drive-through, mind a drive-in ugyanahhoz a lánchoz, a Pig Stand nevű étteremhez köthető. A Pig Stand először a drive-in-t, azaz a parkolós étterem koncepcióját vezette be, amikor egy hatalmas parkolóterületen éttermet nyitott a Dallast Fort Worth-szel összekötő autópálya mellett 1921-ben.

Állítólag a koncepció azért jöhetett létre, mert az alapító Jesse Kirby-nek nem volt elég pénze ahhoz, hogy hagyományos éttermet nyisson a közelben.

Mindenesetre a drive-in étteremben pincérfiúk dolgoztak, akik egyszerre voltak ételkészítők és felszolgálók is, és a parkoló autókban várakozóknak vitték a disznóhúsból készült ételeket (a fiatalemberek jobban bírták a hosszú műszakokat a parkolóban, mint a nők, és a disznóhús imázsához a maszkulinitást társították).

A képen az étterem korabeli reklámja:

Az üzlet beindult, és állítólag Kirby hamarosan azt látta, hogy annyi vendégük van, hogy az autók nem férnek el az étterem körül. Ezért áthajtási sávot alakítottak ki azoknak, lényegében létrehozva a drive-through megoldást, miközben parkolni továbbra is lehetett a területen. Más források szerint a drive-throug a Pig Stand egyik franchise étterméhez köthető, amely 1931-ben, Los Angeles-ben nyílt meg, és ahol az autósok egyetlen ablaknál adták le és kapták meg (zacskókban) rendelésüket (nem egyértelmű, közben kiszállhattak-e az autóikból).

A Carpenter's Sandwich nevű drive-in étterem Hollywood-ban, egy 1932-ben készült felvételen:

1961-ben nyílt meg az első drive-through

A drive-in és a drive-through története számos érdekes fejezetből áll. Ezek közül érdemes megemlíteni, hogy a McDonald's már 1948-ban megnyitotta első "elviteles ablakával", úgynevezett walk-up-pal szerelt kioszkját, ahol a gyalogos vásárlók 10-15 centes hamburgereket vásárolhattak. A döntés mögött akkor még nem a vásárlói kényelem biztosítása, hanem az a felismerés állt, hogy a vevők elsősorban hamburgerekből fogyasztanak, és nem a cég egyéb termékeiből. Ezért a cél az volt, hogy azokból adjanak el minél többet minél rövidebb idő alatt. A vállalat honlapja ezt a drive-through gyalogos előképének tekinti. Az autós drive-through megjelenésére egészen 1975-ig kellett várni a vállalatnál. A 2022-es adatok szerint az amerikai éttermeik már 70 százaléka drive-through étterem, de a koncepció a működés első évtizedeiben hiányzott a vállalatnál.

A képen a McDonald's első drive-through-ja:

Melyik tehát az első, a szó mai értelmében tekintett gyorsétterem, ahol drive-through volt?

Egyes források a McDonald's egyik konkurensét, a Wendy's-t jelölik meg ekként. Az USA-ban, Kanadában, illetve újabban az Egyesült Királyságban is jelen lévő (Magyarországról korábban kivonult) gyorsétteremlánc 1970-ben nyitotta meg az első drive-through éttermét, öt évvel a McDonald's előtt.

A helyzet azonban az, hogy az elsőség nem őket illeti.

Az első drive-through a Wienerschnitzel, szintén amerikai gyorsétteremlánc nevéhez köthető.A ma is működő étterem az alábbi képen látható:

Az 1961-ben alapított vállalat nevével ellentétben nem bécsi szeleteket, hanem hotdogokat, hamburgereket kínál a vendégeknek. Az első, és ezzel a világon a modern gyorséttermek történetében első drive-through étterem egyben a cég első étterme volt, amit 1961. július 3-án, Kaliforniában, Wilmingtonban nyílt meg, és a betérő vendégek mellett az áthaladó gyalogosokat is kiszolgálta walk up ablakból.