A Google több száz munkatársát bocsátották el a napokban, köztük azokat is, akik a cég hangvezérelt asszisztensén és a Fitbit aktivitásmérő alkalmazásokon dolgoztak - tudta meg a Business Insider .

A leépítéseket, amelyekről először a Semafor és a 9to5Google számolt be, szerdán jelentették be. A 9to5Google szerint a Fitbit társalapítói, James Park és Eric Friedman is távoznának a keresőóriástól.

A vállalat szóvivője a Business Insidernek elmondta, hogy az elbocsátásokra azért volt szükség, mert hatékonyságnövelés címszóval részlegeiken belül jelentősebb változtatásokat kellett végrehajtani.

"A részlegeinknél folyamatosak a hatékonyságnövelő intézkedések, így előfordulhat az is, hogy bizonyos szerepkör globálisan is megszűnik, de munkatársaink szakmai életútját ezt követően is figyelemmel kísérjük, és segítjük őket a mielőbbi elhelyezkedésben a Google-nál, vagy bárhol máshol" - tette hozzá a szóvívő.

A Google azonban nem közölte, hogy pontosan hány munkahelyet szüntetett meg ebben az elbocsátási hullámban.

A Google anyavállalata, az Alphabet tavaly januárban elbocsátotta alkalmazottainak mintegy 6 százalékát, azaz körülbelül 12.000 dolgozót.

"Az elmúlt két évben drámai növekedési időszakokat éltünk át itt a Google-nál. Ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon egy, a maitól eltérő gazdasági valósághoz vettünk fel munkatársakat" - közölte az Alphabet vezérigazgatója, Sundar Pichai a munkatársakkal egy 2023. január 20-án kelt e-mailben.

A vállalatnak újabban ugyanis az olyan mesterséges intelligenciára építő versenytársakkal kell tudnia felvenni a kesztyűt, mint az OpenAI és a Jeff Bezos által támogatott Perplexity, amik mind azt remélik, hogy chatbotjaikkal mérsékelhetik a Google dominanciáját a keresésben.

Az Origo beszámolt arról is, hogy milliárdos kártérítést fizethet a Google, ami a panasz szerint megtévesztette az embereket.