Új névvel és arculattal köszönti az új évet a Diófa Alapkezelő Zrt., ugyanis január 10-től Gránit Alapkezelő néven folytatja tevékenységét - derül ki a cég közleményéből. A névváltással párhuzamosan az alapkezelő Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő bankjának, a Gránit Banknak szakmai hátterére is építhet a jövőben. Továbbá az alapkezelő ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásait és céljait egy új, nemzetközi márka, a Grandum név és arculat alatt összpontosítja. A társaság célja 2024-ben a piaci részesedés növelése, valamint az ingatlanportfólió diverzifikálása itthon és külföldön egyaránt.

A Diófa Alapkezelő a jövőben Gránit Alapkezelő néven folytatja a tevékenységét, és marad továbbra is meghatározó szereplője az alapkezelők piacának. Az új brand alatt is stratégiai célja a társaságnak a piaci pozíciója erősítése, amihez hozzájárulnak az elmúlt években lefektetett stabil szakmai alapok. Az új lehetőségek kihasználása során az alapkezelő épít a Gránit Bank által nyújtott háttértámogatásra, miközben a jövőben is nagy szerepet kap az ügyfélélmény növelése.

A Gránit Bank stratégiai célja, hogy a legdinamikusabban fejlődő digitális bankból full service pénzintézetté váljon, széleskörű alapkezelési és befektetési banki szolgáltatásokat nyújtva. Fontos mérföldkő e tekintetben, hogy az ernyőmárkához csatlakozik a hazai alapkezelői piac kiemelkedő szereplője, immáron Gránit Alapkezelő néven" – mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a névváltás kapcsán. Hozzátette: ez az integráció lehetővé teszi számukra, hogy diverzifikálják a befektetési szolgáltatásportfóliójukat, a lakossági és a vállalati ügyfeleket még hatékonyabban szolgálják ki, és az ügyfélelégedettséget tovább emeljék.

„A névváltás és a pénzintézettel való szorosabb együttműködés az alapkezelő történetének új fejezetét hozza el. Az elmúlt időszakban lerakott szakmai alapokra építve egy dinamikus növekedési pályára kívánunk ráállni, mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Ennek fontos eleme lesz az ingatlanportfóliónk további diverzifikálása, új termékek bevezetése, és a digitális megoldások erősítése" – emelte ki Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A névváltással együtt egy új, nemzetközi márkát indított el az alapkezelő. A Grandum brand alatt összpontosulnak az alapkezelő ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásai és céljai. Ez érinti az alapkezelő 2023-ban létrehozott ingatlankezelésért felelős leányvállalatát is, amely Grandum Ingatlankezelő Kft. néven menedzseli tovább az alapkezelő portfóliójában lévő 280.000 négyzetméternyi ingatlanállományt.

„A Grandum márkanévvel nagyratörő céljaink vannak, nem csupán az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásunk viseli ezentúl a nevet, hanem a hazai és nemzetközi színtéren megvalósított ingatlanbefektetéseknél is jelentős szerepet szánunk a márkának. Ingatlanpiaci szakértelmünket, a csapatunk és az ügyfélközpontú hozzáállásunk szellemiségét is szeretnénk a Grandum Real Estate-tel közvetíteni és egységesíteni" – tette hozzá Mikesy Álmos.

A Gránit Alapkezelő a 2009-es alapítása óta a hazai vagyonkezelési szektor egyik legdinamikusabban fejlődő szereplőjévé vált. A vállalat tevékenységi köre az elmúlt tíz évben nagymértékben bővült. Az intézményi, illetve lakossági ügyfelek vagyonkezelése mellett, 2014 óta prémium vagyonkezelési szolgáltatás is elérhető a Gránit Alapkezelőnél. A cég rendkívül diverzifikált termékpalettával áll az ügyfelek rendelkezésére, a hagyományosabb termékektől kezdve, az innovatív, fenntartható szemléletet is figyelembe vevő befektetési megoldások is elérhetőek. A Gránit Alapkezelő a BDPST Group része, 2023-ban a Gránit Bank Zrt. többségi tulajdoni részesedést szerzett az alapkezelőben. A tavalyi évben az alapkezelő portfoliója a Gordiusz Magántőkealappal bővült, amely közvetett tulajdonosa – többek között – 11 belgrádi irodaépület birtokló és üzemteltető 6 szerb vállalatnak.

A Gránit Bank 2010-es alapításától kezdve digitális üzleti modellt valósít meg, amelynek keretében hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel, valamint ügyfeleit elsősorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. A Gránit Bank az utóbbi 13 évben a piaci átlagot meghaladóan növekedett, 2023 évi mérlegfőösszege várhatóan meghaladja az 1270 milliárd forintot, amely alapján Magyarország 9. legnagyobb kereskedelmi bankja. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet.