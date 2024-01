A ma már elhagyatottan álló Kelenföldi Erőműről van szó, amely belülről egy földönkívüli repülő tárgyhoz hasonlít: az épület vezérlőterme akár egy űrhajóé is lehetne.

A jó ideje elhagyatottan álló erőmű még az 1900-as évek elején épült, ennek a kornak az építészeti jellemzőit viseli magán. A főváros villamosítási programjával összefüggésben, 1914 júniusában kezdődött meg itt a villamosenergia-termelés.

Az elhagyott Kelenföldi Erőmű☢️ A világviszonylatban legfejlettebb technikát képviselő erőmű építészetileg is igazán különleges volt. A tervezők szándéka az volt, hogy a funkció mellett művészi és építészeti igényesség is legyen az erőműben.☢️ Az erőmű art deco stílusú irányítóterme már sok filmest csalt a régi ipari műemlékbe A száz éves építmény üresen áll, de falai között még őrzi az elkészültekor világviszonylatban is igen korszerű ipari létesítmény emlékét. A Kelenföldi Erőmű Budapesten a XI. kerületében a múlt század elején kezdte meg a villamosenergia-termelést. Ez volt az első olyan erőmű Magyarországon, amely a nemzetközileg is elismert háromfázisú, váltakozó áramú, 50 periódusú áramot előállította. A környező városrész energiaigényének változásával összhangban több lépésben esett át korszerűsítésen és kapacitásbővítésen. Az erőmű egy része mára már ipari műemlék. A Duna partján, a Kopaszi-gát szomszédságában elhelyezkedő erőmű építéséről 1911-ben döntött a budapesti városvezetés. A hely kiválasztásánál fontos szempont volt a közeli vasút, a folyami közlekedés biztosítása és az uralkodó szélirány is, hogy a füst ne a város felé menjen. Kelenföldi Erőmű 1913–1933 között Reichl Kálmán, majd halála után Bierbauer Virgil tervei alapján épült fel. Az építkezés kezdetben jól haladt, de az első világháború megakasztotta az építkezést, így az utolsó részek csak a 20-as években készültek el. Az art deco és a bauhausos elemeket Borbíró tervezte az épületbe. Az épület egyik legszebb része az üvegezett tetejű art deco stílusú irányítóterme. Az elsődleges tüzelőanyaga a csővezetéken beszállított nagynyomású földgáz volt, míg a tartalék tüzelőanyag szintén a csővezetéken beszállított tüzelőolaj volt. Az erőmű főberendezései a téli, fűtési idény időszakában jellemzően nagy terheléssel, optimális kihasználtsággal üzemeltek. Nyári időszakban az aktuális használati melegvíz igény ellátására főként a kis teljesítményű, erre a célra létesített gázturbinákat üzemeltették. Az Erőmű korábban rendelkezett iparvágánnyal is, amely a Kelenföld vasútállomás felé lehetővé tette a vasúti szállítást. A vasúti kapcsolat a széntüzelésű erőmű alapanyag szükséglete miatt volt szükséges. Az erőmű átalakítása után már nem igényelte a tüzelőanyag vasúti szállítását, ezért a vasúti vágányokat 2003-ban elbontották.

Az erőmű vezérlőterme már többször is megihlette a filmkészítőket - emeli ki a Promotions.hu. Az Ideglelés Csernobilban című moziban és a 2013-as Drakula című sorozatban is feltűnik a videóban látható terem. Ezenkívül itt vettek fel jeleneteket a Z világháború című filmhez is, amelyben Brad Pitt is szerepel, ám ezek a film végső változatából kimaradtak.

