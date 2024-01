A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a 2023-ra vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti majd a NAV. Ám azok, akik ennek ellenére maguk készítik el a dokumentumot, már hozzáférhetnek a korábbinál logikusabb és a kitöltést segítő új funkciókkal kibővített 23SZJA bevallás webes kitöltő programhoz.

Az adóhatóság közleményében jelzi: az szja-bevallási és befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2024. május 21. A NAV 2024-ben is elkészíti majd az szja-bevallási tervezetet az adózók számára.

Így a legegyszerűbb benyújtani a bevallást

A bevallás benyújtása a NAV szja-bevallási tervezetével a legegyszerűbb, ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is kínál tervezetet a NAV, amit esetükben, beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival.

KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) március 15-étől bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását:

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn,

az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon,

levélben,

a BEVTERVK formanyomtatványon,

telefonon, a 1819-es hívószámon,

személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

A bevallási tervezet postázása idén is kérhető.

Újdonságok a kitöltő programban

Azoknak sem lesz nehéz dolguk, akik maguk készítik szja-bevallásukat. A 23SZJA személyijövedelemadó-bevallást támogató webes kitöltő program több újdonsággal is szolgál. A legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldaláról elérhető szolgáltatással az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők. A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun keresztül nyújtja be bevallását.

Az újdonságok kevesebb adminisztrációt, és a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál 2024-ben. A navigáció logikusabb és egyszerűbb, áttekinthetőbb például a felület baloldali panelje, ami, úgymond tartalomjegyzékként sorolja fel az egyes témaköröket.

Az újdonságok közül érdemes kiemelni, hogy a kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, például a 25 év alattiak kedvezménye csak a 25 évnél fiatalabb adózók számára látható.

Ha valaki sem a NAV tervezetét, sem a webes kitöltést nem akarja segítségül hívni, a bevallási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával vagy papíron kitöltött 23SZJA bevallás benyújtásával is teljesíthető. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján [23SZJA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)], illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Ahogy az Origo megírta, a NAV egyébként épp a napokban jelentette be, hogy az ügyfelek véleményét kéri az online ügyintézői felületekről, a felhasználói élményekről.