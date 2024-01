A hónap végén indul első útjára a világ legnagyobb tengerjárója, az Icon of the Seas , amely a Royal Caribbean International hajózási társaság flottájának új ékköve lesz. Körülbelül 5600 utas utazhat rajta egyszerre.

A hatalmas hajó olyan lesz, mint egy város, aminek 8 különálló negyede lesz, köztük az AquaDome, a Thrill Island, a Chill Island, a Surfside és a The Hideaway. Az Icon of the Seas 2805 kabinnal rendelkezik, közülük 179 lakosztály lesz.

A világ legnagyobb tengerjáró hajója január 27-én indul első útjára a kelet- és a nyugat-karibi térségben - írja a Blikk.

Az óceánjáróra egy hétnapos nyaralás már 1049 dollártól foglalható, ami átszámítva körülbelül 364 ezer forintot jelent.