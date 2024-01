A Grammy-díjas acappella együttes, a Pentatonix hosszú utat járt be az elmúlt évtizedben. Mióta az együttes 2011-ben megnyerte az NBC "The Sing-Off" című műsorának harmadik évadát, több kislemezt és teljes albumot is kiadtak, valamint több díjkiosztón is tiszteletüket tették. Dolly Partonnal közös Jolene című daluknak a The Voice című műsorban volt a premierje, amivel a Pentatonix elnyerte harmadik Grammy-trófeáját is.

A Pentatonix énekese, Scott Hoying úgy tűnik, hogy a tökéletes otthonra is rálelt a közel 4 millió dolláros encinoi ház megvásárlásával, ami a Los Angeles-i San Fernando Valley külvárosi és hírességek által kedvelt negyedében található.

A 2023-ban épült 400 négyzetméteres és kétszintes ház stílusa a divatos modern parasztház és a kortárs építészeti stílus találkozása. Kívülről tömbszerű, belülről lágy és semleges, európai fehér tölgyfa padlóval és sárgaréz lámpatestekkel.

A ház kis előkertjét egy érett olajfa árnyékolja. Az egyedi bejárati ajtó mögött egy hosszú folyosó húzódik, amely az otthon teljes hosszában végigfut, segít összekötni a konyhát a nyitott étkezővel, nappalival és családi terekkel.

A főépületben öt hálószoba van, mindegyikhez tartozik fürdőszoba is, és egy kivételével az összes hálószoba az otthon felső szintjén található.

A 622 négyzetméteres telken egy különálló épület is van, ami jelenleg vendégházként funkcionál. A két épület között kialakítottak egy hangulatos udvart medencével.

Úgy tudni, hogy ez a második ház, amit Hoying valaha vásárolt: 2018-ban 2,5 millió dollárt adott ki egy elegánsan modern házért, pár percre sétára a hollywoodi Universal Studios-tól. Az online hirdetések szerint ez az ingatlan jelenleg is eladó, 2,6 millió dollárt kérnek érte.

A Pentatonix tavaly felkerült a legjobb karácsonyi dalokat szerzők és előadók listájára.

Forrás: Robb report