New York államban, a Catskill-hegység szívében áll egy olyan házikó, amit az elmúlt évszázad fejlődése és újításai gyakorlatilag érintetlenül hagytak. Az ingatlan döbbenetes módon az 1920-as évek óta megdermedt az időben, egykori lakói kiköltözése óta üresen áll, megőrízve az összes eredeti bútort és berendezési tárgyat.

Már az ingatlan megközelítése is kalandos, a főútról alig látható, kavicsos feljáró vezet egy sűrű erdőbe. Itt egy alacsony kőfal jelzi a 175 hektáros birtok határát és ennek a hihetetlen időkapszulának a bejáratát. Az ösvényt már régóta mohás fűszőnyeg borítja.

A ház homlokzatán hosszában veranda fut végig, a faragott fa korlátok mesebeli jelleget kölcsönöznek neki. A háromszintes házat még közelről is részben eltakarják a fák és bokrok, ami csak tovább növeli a titokzatosságot.

Belül a ház antik bútorok és vintage érdekességek kincsesbányája. A nagy nappali minden szegletében találhatunk valami különlegességet: egy fakacsa a mennyezet alatti párkányon, vagy egy porcelán teáskanna a bőrkötésű könyvek között.

A nagyméretű falépcsővel szemben egy piros bársony fotel és egy kényelmes kanapé hangulatos olvasósarkot teremt. A virágos párnákkal és csipketerítőkkel felhalmozott ágyneműk meleg, otthonos hangulatot kölcsönöznek.

A nappali egyik leglátványosabb eleme ez a díszes íves fal. A fából készült, bonyolult virágmotívumokkal díszített panelekbe vésett, gazdag diófa színűre festett fal tökéletes hátteret biztosít az előző tulajdonos antik tányérgyűjteményének.

A nappalival szemben a konyha friss hangulatú. A tűzhely fölött a hozzá illő porcelán bögrék lógnak, míg a szekrény melletti falat sütőkesztyűk gyűjteménye díszíti.

Az étkező középpontjában egy csodálatos antik komód áll. Az étkezőasztal fölött egy olyan fényűző csillár lóg, ami az 1920-as években volt nagyon divatos.

Az emeleten négy tágas hálószoba és két teljes fürdőszoba található. Mindegyikben az 1920-as évek eredeti dekorációja és a bútorok mind gyönyörűen megmaradtak.

A vidéki birtokhoz több melléképület is tartozik: egy háromállásos garázs és egy hangulatos vendégház is. Ha ez nem lenne elég, az ingatlanhoz tartozik ez az iskolaépület is, amelyet családi házzá alakítottak át.



