Az Aldi Magyarország „A nap fogása" szlogen alatt újabb intézkedést vezet be valamennyi magyarországi üzletében. A látványpékségekben az előző napi záráskor megmaradt pékárukat bezacskózva, 50 százalékos kedvezménnyel lehet megvenni másnap délig, és a szépséghibás zöldségekhez, gyümölcsökhöz is csomagokban, 30-50 százalékos kedvezménnyel lehet hozzájutni.

Az áruházlánc 2023 nyarán tesztjelleggel öt üzletében – két budapesti és három vidéki egységben – másnap 12 óráig 50 százalékos kedvezménnyel, bezacskózva értékesítette az előző nap a látványpékségekben megmaradt termékeket, illetve a szépséghibás zöldségekből és gyümölcsökből is egységcsomagokat árult kiemelkedő kedvezménnyel. A kedvező vásárlói fogadtatásnak köszönhetően a vállalat 2024-től országszerte, mind a 172 üzletében bevezeti ezt az intézkedést.

A pékárucsomagokba kizárólag egyforma sós vagy édes termékek – például csak pogácsa, csak kakaós csiga – kerülhetnek. A már jól ismert „Azon melegében" feliratú papírzacskókba csomagolt termékek a látványpékségek mellett, „A nap fogása" felirat alatt kihelyezve, másnap 12 óráig vásárolhatók meg. A zöldség-gyümölcs esetében az üzletek folyamatosan válogatják a szépséghibás termékeket, így az előre csomagolt, valamint a darabáras lédig termékekkel együtt jelentős, 30-50%-os kedvezménnyel lesznek elérhetők egy könnyen áttekinthető, nyitott fém kosárban, amelyet naponta többször is megtöltenek a fogyasztásra még alkalmas, kevésbé szép állagú, de kiváló beltartalmú árucikkekkel – írja közleményében a vállalat.

A cég ügyvezető igazgatója, Bernhard Haider kifejtette, hogy döntésükkel egyszerre kívánják segíteni a vásárlókat a spórolásban fogyasztásra még alkalmas termékeikkel, illetve fokozni erőfeszítéseiket az élelmiszerpazarlás megelőzésére.

Ahogy arról az Origo beszámolt, a vállalat korábban is jelentett be árakciókat, árengedményeket egyes cikkeire, például a legutóbbi karácsonyi időszakban a kedvelt ünnepi ételnek számító halakra. Emellett a vállalatcsoport nemzetközi szinten is jelentős erőfeszítéseket tesz a környezetterhelés csökkentésére.