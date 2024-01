A Cadbury egy brit édességgyártó cég, melynek székhelye London City of Westminster nevű kerületében található. A Mars/Wrigley után a világ második legnagyobb édességgyártója. 1969 és 2008 között a Schweppesszel együtt Cadbury-Schweppes plc néven működött és könnyű italokat is előállított. A céget a londoni és a New York-i Értéktőzsdén is jegyzik.

A Cadbury Flake (magyarul: pelyhet jelent) csokiszelet a vállalat által előállított többi édessséghez hasonlóan szintén nagyon népszerű édesség, leggyakrabban a fagylaltokba szokták belenyomni. Azt azonban már kevesen tudják, hogy nem sokon múlott a létezése!

A fellelhető információk szerint a pelyhes csokoládétábla döbbenetes módon csak tévedésből készült! Az egész akkor történt, amikor a vállalat Bournville-i gyárának egyik dolgozójának, Ralph Thompson-nak feltűnt az öntőmintában maradt csokimaradékok különleges formája. Amikor kihűlt, állítólag úgy nézett ki, mint egy csokoládécsík. Felfedezését elővezette a feletteseinek is, majd hamarosan már a boltok polcaira kerülhetett a Cadbury Flake csokiszelet.

Hivatalosan 1920-ban debütált az üzletekben. Körülbelül 10 évvel később a fagyiárusok is átvették, és gombócokba téve kezdték árulni 99 pennyért. A Cadbury Flake-et először az Egyesült Királyságban árulták, majd Írországban, Ausztráliában, Dél-Afrikában, majd fokozatosan több országban is elterjedt. Ma már ez a Cadbury az egyik legikonikusabb csokiterméke, aminek valóban eseménydús volt az eddigi pályafutása. A Cadbury tulajdonosa, Mondelez ugyanis 2011-ben és 2022-ben is arról számolt be, hogy mind az Egyesült Királyságban, mind Írországban hiányt jelentettek erről a termékről. Ennek oka a globális ellátási lánc megszakadása volt a keresleti nyomás mellett. A Flakes csokiszeletet azóta már nem Bournville-ben gyártják, hanem Dublinban.

Az Olvasók számára talán még a fentieknél is érdekesebb hír lehet Cadbury témában, hogy a cég a 200 éves jubileumának ünneplése alkalmából egy nagyszabású reklámkampányt indított: ennek keretében pedig 1.000 fontot nyerhetnek a csoki rajongói, ha megosztanak egy fotót, miközben kedvenc Cadbury-jüket majszolják.

Forrás: Daily Star