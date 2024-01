Jason Biggs, aki az Amerikai pite című vígjátékoknak köszönheti hírnevét, nemrég elárulta, hogy egyszer szexelt egy prostituálttal, akit felesége, Jenny Mollen bérelt fel számára, miközben ő az ágy sarkán ülve chips-et majszolva végig nézte az egész aktust, és nagyokat kacagott.

"Egyáltalán nem éreztem jól magam a szex közben, maradjunk csak annyiban, hogy nem teljesítettem az elvárt feladatot. A feleségem elég hisztérikusnak találta az egészet, még akkor is, amikor történt" - mesélte a vígjátékok sztárja.

"Talán azért sem sikerült elélveznem, mert a feleségem végig ott ült közvetlenül mellettünk, chips-et falatozott és hatalmasakat nevetett."

A pikáns történet a férjének tanácsára és jóváhagyásával bekerült Jenny Mollen I Like You Just The Way I Am című memoárjába.

"A feleségem csodálatos. Ez nem egy megszokott dolog a részünkről. A félreértések elkerülése végett: nincs egy csapat prostituáltunk, akik rendszeresen ki-be járnak a házunkba."

Mollen a Playboy The Smoking Jacket című honlapján mesélt az esetről, és arról, miért ilyen ajándék mellett döntött. Bevallotta, hogy szerinte a gesztus "elég gengszteres" volt, és hogy "valami különlegeset akart a férje születésnapjára".

Végül a házaspár 600 dollárt fizetett egy privát kísérőért, ami segített abban, hogy Jenny "azonnal jobban felizguljon a férjére".

Forrás: Daily Star