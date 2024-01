A lopások és a szabotázsok miatt fenntarthatatlanná vált a Royal Dutch Shell olajipari óriás helyzete Nigériában. Ezért megválik a szárazföldön működő olajérdekeltségeitől, de továbbra is jelen lesz az országban az offshore és a gázkitermelésben.

Közel egy évszázad olaj- és gázkitermelés után a Royal Dutch Shell befejezi a működését Nigéria szárazföldi területein, miután megállapodott a kormánnyal abban, hogy 2,4 milliárd dollárért eladja egy öt, többnyire helyi társaságokból álló konzorciumnak az ottani leányvállalatát – írja a Reuters nyomán a Világgazdaság.

Az európai energetikai óriás az 1930-as évektől kezdve úttörő szerepet játszott az afrikai ország olaj- és gázipari infrastruktúrájának kiépítésében. A helyi üzletága azonban évek óta gyakori olajszivárgásokkal küzd a lopások és a szabotázsok miatt, ami nagy kártérítésekkel járó környezetvédelmi perekhez vezetett, veszteségessé téve az afrikai működést.

A termelési problémák miatt nem a Royal Dutch Shell az első energiaipari vállalat, amely hátat fordított az országnak. Az elmúlt néhány évben az amerikai Exxon Mobil, az olasz Eni és a norvég Equinor is megállapodásokat kötött az országban a helyi eszközeik és infrastruktúrájuk eladásáról.

A brit-holland óriás a Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDCN) leányvállalatát 1,3 milliárd dollárért adná tovább, a vevők pedig az átvétel befejezéskor további 1,1 milliárd dollárt fizetnek, korábbi követelésekhez kapcsolódóan. A vevő a Renaissance konzorcium, amelyet az ND Western, az Aradel Energy, a First E&P, a Waltersmith – helyi olajkutató és -termelő cégek –, valamint a svájci székhelyű Petrolin befektetési vállalat alkot.

A Shell helyi érdekeltsége ellen az elmúlt években több kártérítési pert is indítottak a Niger-deltában történt olajszennyezések miatt.

