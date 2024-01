Jackie és párja David Siegel, a 2012-es nagyon népszerű A versailles-i királynő című dokumentumfilm sztárjai voltak. A fényűzést kedvelő, ingatlanokkal foglalkozó befolyásos házaspár most árulja azt a New York-i penthouse-t, amelyet még tavaly vettek.

Siegel-ék jelentős hasznot remélnek az apartman eladásából, hiszen 19,5 millió dollárért hirdették meg, miközben 8,7 millió dollárt vették. A palotaszerű álomlakás 464,5 négyzetméteres, és három hálószoba, három fürdőszoba, két vendégeknek szánt mellékhelyiség, valamint egy hatalmas terasz található benne.

A lakás a Chambers Street 49. szám alatt áll, egy ikonikus Beaux Arts épületben, amelyet 1912-ben épített Raymond F. Almirall építész, és amely egykor az Emigrant Industrial Savings Bank egykori otthona volt.

Az ikonikus, kortárs penthouse elegáns belső terekkel és hatalmas lakóterekkel rendelkezik. Maga az otthon nyitott alaprajzú, és Jackie a The Postnak elmondta, hogy gyakran használták a lakást vendégek fogadására. A pár még a Kristin Chenoweth főszereplésével készült Versailles királynője című Broadway-musical szereplőit is vendégül látta a palotában, és a Victoria's Voice Alapítvány számára is rendeztek már itt partit.

A nappali egy 80 négyzetméteres parkosított teraszra nyílik, ahol akár grillezni is lehet.

Az elsődleges lakosztály egyedi gardróbszekrényekkel és egy dupla öltözőasztallal, koronás tükrökkel, szabadon álló áztató káddal és padlófűtéssel kiegészített saját fürdőszobával rendelkezik.

Jelenleg Sigelék éppen a fő rezidenciájuk befejezésének közepén tartanak, amely egy 8.361 négyzetméteres, két évtizede készülő hatalmas ingatlan floridai Orlandóban. Ha elkészül, a Versailles-t idéző megavillában lesz egy 35 állásos garázs, egy 150 fő befogadására alkalmas étkező, egy angol stílusú vendéglő, és még egy magánrepülőgép kabinjának másolata is. Az építkezést több probléma is hátráltatta, ezek közé tartozott, hogy a 2022-es Ian hurrikán során elöntötte a víz, de állítólag jövőre már elkészülhet. Az építkezés folyamatáról nemrég a HBOMax sorozatában, a Versailles királynője újra uralkodik című műsorban is szó esett.

Forrás: Robb report