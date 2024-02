Válságos időszak köszöntött be Lousie Roberts életében 2020-ban. A középiskolai tanárnőt kilakoltatták otthonából, és bénító anyagi nehézségekkel szembesült, amit muszáj volt a lehető leggyorsabban megoldania. A jobb élet reményében regisztrált az internetre OnlyFans modellként, amivel ma már nemcsak hogy milliókat keres, de boldogabb és szabadabb, mint valaha.

A fiatalos, fittness-rajongó nő őszintén beszámolt arról, hogyan változott meg az élete, mióta OnlyFans modell lett, és hiányzik-e neki valami a korábbi életéből, annak ellenére hogy most boldog és gazdag.

"Tanárként sosem éreztem ekkora lelkesedést az élet iránt, mint mostanában. Félreértés ne essék, szerettem a munkámat, voltak szép pillanatok, több kitüntetést is kaptam, azonban a mindennapi stressz olyan mértékű volt, hogy még a pozitív élmények sem tudtak kárpótolni. Sosem volt időm azokra a dolgokra, amiket valóban, szenvedélyesen szerettem. Kiégettnek és fásultnak éreztem magam, napról napra ugyanabban a mókuskerékben éltem, és nem igazán láttam magam előtt a fényes jövőt. Most viszont, hogy pénzügyileg rendbe jöttem, előttem a lehetőség, hogy olyan dolgokat próbáljak ki, amelyekre mindig is vágytam, így be tudok fektetni néhány projektbe

- árulta el Louise, aki nemcsak szakmát váltott, de el is vált néhány évvel ezelőtt, így rendkívül mozgalmas időszakot tudhat maga mögött.

Mióta befutott modellként keresi kenyerét, járt már Amsterdamban, ahol pénzügyi konferenciát tartott, és tervei között szerepel, hogy körbeutazza Nagy-Britanniát, és podcastokat, illetve Youtube-videókat készít.

Louise azt is elmondta, sosem felejti el, amikor régi Fiat 500-as autójában ült, és sírva számolgatta utolsó fillérjeit. Ezzel szemben most egy Range Rover-t vezet, ám emlékeztetőül megtartotta régi autóját, hogy sose felejtse el, honnan kezdte, és merre tart.

Ahogyan néhány napja egy egyesült államokbeli nő ma már több, mint egymillió dollárt keres évente. Vannak, akiket több oldalról is kitiltottak emiatt, mást pedig kirúgtak korábbi állásából. Legtöbben azonban nem bánják, hogy így alakult, a pénz ugyanis mindenért kárpótolja őket.

Forrás: DailyStar