A Vörös-tengeren kialakult feszültség következményei hamarosan kézzelfoghatók lesznek a boltokban is: átmeneti, de akár hosszabb távú áruhiányok is kialakulhatnak egyes cikkekből, amivel együtt jár az árak emelkedése. A bajt tetézheti, hogy a húszi terroristák mellett újra feltűnnek régi ellenfelek is. A jelek szerint erőre kaphat a Szomáliához köthető kalózkodás