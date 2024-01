Kevin Spacey amerikai színész, rendező, producer, és forgatókönyvíró.

Spacey-t 2017 októberében Anthony Rapp színész azzal vádolta meg, hogy még 1986-ban, amikor ő még kiskorú volt, részegen szexuálisan zaklatta. Az úgynevezett Me too mozgalomban Rapp hatására többen is hasonló vádakkal illették a színészt. Spacey ezt követően nyilvánosan is felvállalta, hogy habár nőkkel és férfiakkal is volt már viszonya, ő inkább az utóbbiakhoz vonzódik.

Spacey Baltimore-i villáját 2017-ben egy a színészhez köthető cég vette meg 5,65 millió dollárért, a PropertyShark nyilvántartása szerint. Egy ideig az ingatlan valódi tulajdonosa ismeretlen volt, erre akkor derült fény, amikor a színészt szexuális zaklatások egész sorával vádolták meg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is.

Egy ezzel kapcsolatos manhattani bírósági eljárás ugyanis "arra kényszerítette Spacey-t, hogy felfedje, hogy a luxusvillát ő vásárolta meg állandó otthonául." A bíróságnak azt mondta, hogy magánéletének védelme céljából szerepel a tulajdoni lapon a cég, mint vevő.

A korábbi marketinganyagokban "csodálatos vízi kastélynak" nevezett otthon több mint 836 négyzetméteres, és hat hálószoba, lift, szauna, házimozi és több hatalmas veranda is van benne.

