775.000 fontért eladó egy észak-Queensferry-ben, a Forth híd árnyékában, egy egyedülálló festői helyszínen található, négy hálószobás nyaraló, amihez saját strand is van.

Az East View nevű négy hálószobás ingatlan a festői észak-Queensferryben van, a Forth-híd árnyékában, lenyűgöző kilátással a Firth of Forth tengeröbölre. A Forth-híd egy konzolos vasúti híd a skóciai Edinburgh közelében a Firth of Forth tengeröböl felett. 1890. március 4-én nyílt meg a forgalom számára. Sokáig a világ leghosszabb vasúti hídja volt.

Az 1980-as évekből származó, bájos otthont a jelenlegi tulajdonosok 2013-ban kibővítették, és ma már modern és stílusos belső térrel rendelkezik. Az ingatlan értékét növeli, hogy Skócia egyik legfelismerhetőbb történelmi építménye alatt épült fel, és az is, hogy saját strandterülete van.

A 775.000 fontért kínált kétemeletes ingatlan egy lenyűgöző vízparti telken fekszik, és minden szobájából gyönyörű a kilátás.

Belépve az East View hívogató előszobájából a családi szobába, majd a tágas, nyitott konyhába és a nappali-étkezőbe jutunk. Ez utóbbi vitathatatlanul a ház legimpozánsabb helyisége, amely hatalmas ablakainak köszönhetően zavartalan kilátást nyújt a tengeröbölre.

A nappaliban van egy fatüzelésű kályha is a hangulatos téli éjszakákhoz. A földszinten van egy iroda, valamint egy WC és egy a konyhából nyíló rejtett háztartási helyiség is.

Az emeletre lépve a fő hálószoba déli irányba nyílik, és még saját erkélye is van. Ezen a szinten további két fürdőszobás hálószoba található, mindegyikhez külön beépített tárolóhelyiség is járt.

Az ingatlanhoz tartozó idilli kert a Firth of Forth-ra néz, innen egyenes út vezet a magánstrandhoz. Van egy kisebb oldalkert is, amely pizzasütővel és bárral tökéletes helyszín lehet a szórakozáshoz.

Az Origo ingatlanbazár rovatában több csodaszép skót ingatlan is megtekinthető, ezek közé tartozik egy skót kastély saját játszótérrel, egy néhai festő exkluzív otthona, és egy egykori NATO kémbázis is.

Forrás: Daily Record