Országszerte több tucat új helyszínen tankolhatnak majd az autósok az ORLEN üzemanyagaiból. Az ütemterv alapján április végéig átlagosan hetente 4 új egységet nyit a vállalat. Az átalakítások során átlagosan öt nap telik el a munkálatok kezdetétől a nyitásig.

Az elsőként megnyitott Budaörsi úti töltőállomás mellett további 8 fővárosi kutat vesz át az ORLEN, ezzel a budapesti helyszínek száma 19-re nő. A fővároson túl olyan fontos vármegyeszékhelyekre is megérkezik idén a hálózat piros sasos emblémája, mint Győr, Székesfehérvár, Kaposvár vagy Szombathely, jelentősen megkönnyítve ezzel sok vidéken közlekedő autós mindennapjait.

Az országszerte látható átalakításokról több médium is beszámolt,

Az idei évtől Kecskeméten négy; Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben három-három; Miskolcon, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Pécsett és Veszprémben pedig két-két ORLEN-kúton tankolhatnak majd a környéken autózók. Ezek mellett fontos turisztikai célpontok vonzáskörzetében is terjeszkedik a vállalat, mint például Szarvas és Cserkeszölő, az autópályák mentén nyíló kutaknak köszönhetően pedig például Horvátország is könnyebben elérhetővé válik – írják.

A változások nem csak a kúthálózatot érintik, a vállalat idén tovább bővíti szolgáltatásainak körét a már meglévő és az újonnan átvett töltőállomásokon is. Az új kutak között több helyszínen is üzemel majd gépi autómosó, emellett a DESPAR-üzletek száma is tovább növekszik.Az elsőként 2023 nyarán bemutatott Stop.Cafe éttermi koncepciót is több helyszínen bevezeti az ORLEN, számos töltőállomást pedig felújít a vállalat 2024-ben.

A cég közlése szerint a magyarországi bővítés az ORLEN regionális fejlesztési stratégiájához igazodik, amelynek részeként a vállalatcsoport nemrég a szomszédos Ausztriában is piacra lépett. A vállalat 2022. december 1-jén lépett be a magyar üzemanyag-kiskereskedelmi piacra. A vállalat jelenleg 3.439 töltőállomással rendelkezik, amelyek közül 1931 Lengyelországban működik, további 1508 pedig a külföldi piacokon