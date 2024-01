Most szombaton végre útnak indul Miamiból a világ legnagyobb utasszállító tengerjáró hajója, a 7600 vendéget befogadni képes Icon of the Seas. Sokan már évek óta vártak erre a pillanatra. Ennek apropóján most bemutatjuk a hajó vetélytársait is, és azok különlegességeit.

Icon of the Seas

A Titanic-nál ötször nagyobb, 250 800 tonnás Icon of the Seas 7600 üdülőt képes befogadni a 2350 fő személyzet mellett, fedélzetén hét úszómedence és 22 étterem van. A jegy persze rendkívül drága, heti 59 000 font (26,5 millió forint). Az Icon of the Seas-ről az Origo folyamatosan beszámolt, megírta például, hogy fedélzetén lesz egy hatalmas vízipark, 8 városnegyed és egy vízesés is. Az Origo képes összeállítást is közölt az utasszállító monstrumról.

Harmony of the Seas

A Harmony of the Seas a 2100 főnyi személyzet mellett még 6780 vendég befogadására képes, és az igazán bombasztikus szórakoztató elemei közé tartoznak a vásári körhinták, kötélpályák és szörfszimulátorok.

A 362 méter hosszú és 66 méter széles hajó a Royal Caribbean Cruises amerikai társaság számára épült 10 millió munkaórányi munkával, kereken egymilliárd euróért (325 milliárd forint). A 120 ezer tonnás, 16 emelet magas hajón 66 ezer négyzetmétert foglalnak el az éttermek és a szabadidő-létesítmények, köztük a világ legnagyobb, hajón működő vízi csúszdája.

A Harmony of the Seas a Royal Caribbean Oasis-osztályú hajóinak egyike, ami azt jelenti, hogy a fedélzetén egy egész városnyi üzlet és étterem is megtalálható, valamint a híres és ikonikus Ultimate Abyss csúszda is, ami 10 emeletnyi magasságból zuhan a mélybe. Ez az első olyan hajó, ahol a kalandvágyók kipróbálhatják a "Perfect Storm" (tökéletes vihar) nevű csúszdatriót is, aminek egyike a pezsgőspohár stílusú vízi csúszda. A hajó a szerencsejátékok szerelmeseire is gondolt, esténként ugyanis a Casino Royale várja őket, olyan asztali játékokkal, mint a blackjack, rulett, a kockajáték, és a Caribbean Stud Poker.

2018-ban még ez volt a világ legnagyobb óceánjáró hajója, amiről az Origo is írt, méghozzá egy bizarr incidens kapcsán: a hajóról ugyanis a tengerbe veszett az utasok szórakoztatásával foglalkozó személyzet egyik tagja, a 20 éves brit előadóművész, Arron Hough. A férfit hajóval és repülőgéppel is keresték, de a kutatás eredménytelennek bizonyult. Ennek kapcsán Ross Klein, a kanadai Új-fundlandi Egyetem kutatója elmondta, hogy az óceánjáró kirándulóhajókról évente több mint 20 ember tűnik el, 2010 és 2018 között 315 dokumentált esetről érkezett hír.

MSC Virtuosa

A 6334 kiránduló befogadására képes MSC Virtuosa high-tech hajó fedélzetén két Forma-1es szimulátor és bowling-pálya is van, központi sétányán pedig a tengerek leghosszabb LED-es mennyezete fut végig. Az űrkutatóknak azonban a hajó Starship Club-jába kell ellátogatniuk, hogy igazi bepillantást nyerjenek a jövőbe. Itt a 3D-s hologramok látványa mellett a látogatóknak egy Rob nevű humanoid robotbárpultos szolgálja fel a rendelt koktélokat. Rob egyébként angolul, olaszul, spanyolul, franciául, németül, brazil portugálul, kínaiul és japánul is folyékonyan beszél.

Panorama, a Carnival Cruise Line utasszállító tengerjárója

Az 5146 vendéget befogadni képes Panorama hajó nagy szenzációja a hatalmas magassában, és az egész hajó körül végigfutó pedálos go-mobile pálya. Azok sem unatkoznak a Panoramán, akik inkább a földön maradnának, számukra ugyanis ott a 280 négyzetméter alapterületű SkyZone hihetetlen beltéri trambulinparkkal, ahol a gyerekek gravitációt meghazudtoló kosárlabda- vagy kidobós játékokat játszhatnak.

A felnőttek pedig felfrissíthetik szusigurító és grillező tudásukat a főzőmesterkurzusokon, amelyeket a legtöbbször sztárszakácsok vezényelnek le.

Norwegian Bliss, a norvég Cruise Line utasszállító hajója

A 4903 utas befogadására kalibrált Norwegian Bliss fedélzetén esténként egy tribute zenekar játssza a Cavern Club összes slágerét. Az igazi izgalmakat azonban a lenyűgöző elektromos autóverseny-pálya biztosítja, amely a legnagyobb ilyen jellegű pálya a tengeren. A 305 méter hosszú pályán akár 50 km/órás sebességgel is száguldozhatnak az autóverseny rajongói. A hajó oldala fölött lógó Ocean Loops vízicsúszdája is igazi élményt nyújthat a vízimádók számára a maga két hurkával.

Disney Wish, a Disney Cruise Line utasszállító hajója

A Disney Wish négyezer főt képes befogadni, és ez a Disney Cruise Line flotta legnagyobb hajója. A leginkább a gyerekek számára felejthetetlen élményt nyújtó hajó olyan látványosságokkal szórakoztat, mint az AquaMouse, a Mickey és Minnie vízi hullámvasút.

A Jégvarázs Elsa rajongói számára az az Arendelle: A Jégvarázs étkezési kaland 360 fokban kelti életre a sikerfilmet egy központi színpad körül. A szülőket pedig a skandináv ihletésű ételek kínálata szórakoztathatja.

MSC Seashore

Az MSC Seashore 5632 főt képes befogadni a személyzet mellett, és a beceneve méltó módon az úszó város, ami New York városát eleveníti fel az utazók számára. A hajó lenyűgöző lobbiját Times Square óriásplakátok és a város látképeinek négy emelet magasan elhelyezett képei világítják meg, míg a bárpult felett egy mini Szabadság-szobor magasodik. A Long Island medence egy hatalmas mozivászonra néz - és egy aquaparkhoz kapcsolódik, amelyhez egy bonyolult kalóz-öblöt is kialakítottak. Az exkluzív Yacht Clubban 24 órás portaszolgálat és komornyikszolgálat is rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít egy privát panorámás beltéri-kültéri társalgóhoz, két privát étteremhez és két privát medencéhez.

Arvia, a P&O Cruises utasszállító tengerjárója

Az Arvia 5200 utast képes befogadni, ami főleg a golf szerelmeseinek lehet hatalmas élmény. A hajó legfelső fedélzetén egy kilenclyukú minigolfpálya található, amely fölött egy magas kötélpálya tornyosul azok számára, akik szívesen lógnak 55 méter magasan a tengerszint felett.

Az itt található háromemeletes Grand Atrium tökéletes hely, ahol bűvészek, ripacsok, és vándorszínészek előadásai mellett bámulatos légi bemutatókat is láthatunk. Ezen a hajón épült fel továbbá a világ első tengeri szabadulószobája is, amely a fiktív Arvia II tengeralattjáró fedélzetén játszódik, ahol a vendégek elsüllyedt városokkal és víz alatti lényekkel találkozhatnak egy káprázatos 3D-s élmény keretében.

Forrás: Sun online