Ezen a héten minden idők második legnagyobb főnyereményét lehet elvinni az Ötöslottón. Noha sokan irigylik a lottónyerteseket, azonban vannak közöttük olyanok is, akik nem tudják kezelni a hirtelen jött gazdagságot, és a megnyert összeg rövid idő alatt elvész. Sőt, az is előfordul, hogy még rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek, mint amilyenben korábban voltak. Vagyis a valóra vált álom időnként gyorsan rémálommá változik. Bemutatunk néhány lottónyertest, akiknek pokollá vált az élete.

Az Ötöslottó története során 2020-ban, a 13. játékhéten született meg a legnagyobb főnyeremény: a szerencsés nyertes akkor 6,431 milliárd forinttal lett gazdagabb. Ezen a héten minden idők második legmagasabb összegű, 5,35 milliárdos főnyereménye a tét. A harmadik a sorban az az 5,092 milliárd forint, amit 2003-ban fizetett a telitalálatos szelvény.

De hiába a csillagászati összegek, a lottónyertesek sokszor nem tudnak élni a hirtelen jött szerencse által kínált hatalmas lehetőséggel, sőt, nem egy esetben még nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, mint korábban. Arra is volt már példa, hogy egyszerűen nem is jelentkeztek a nyereményért. Az alábbiakban ilyen történeteket mutatunk be.

Akik nem jelentkeztek a nyereményükért

Talán a kóros nemtörődömség kategóriájába sorolhatók azok az esetek, amikor a nyertesek nem veszik fel a nyereményüket.

A Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint az elmúlt 20 évben legalább nyolc olyan nagynyertes volt, akik együtt mintegy 4,3 milliárd forintot nyertek, ám veszni hagyták a nyereményüket. Például 2017-ben az Ötöslottó november 18-ai sorsolásának nyertese sohasem vette fel a neki járó 1 milliárd 428 forintot.

2022 februárjában, a 7. héten történt, hogy az Ötöslottón nyertes Joker szelvényért járó nyereményért nem jelentkezett senki. Ezzel csaknem 150 millió forinttól esett el a "szerencsés" nyertes.

Lottónyertesből hajléktalan

Ám akik nem ilyen feledékenyek, és felveszik a nyereményüket, azok számára sem mindig hozza el az anyagi megváltást, hogy Fortuna ilyen nagylelkűen melléjük szegődött. A közhelyes mondás szerint a pénz nem mindig boldogít, amit alátámaszt az az Egyesült Államokban készült kutatás is, amely szerint a lottónyertesek nagyobb eséllyel jelentenek csődöt 3-5 éven belül, mint egy átlagember, és többségük hasonló vagy sok esetben rosszabb sorsra jut, mint korábban. A lottónyertesek nem feltétlenül lesznek boldogok és egészségesek, miután nyertek. Az emberek többségének pénzügyi nehézségeit csak rövid távon orvosolja a pénznyeremény.

A hazai negatív példák közül kiemelhető Varga Zsolt története, aki kevéske pénzéből vett egy skandináv lottószelvényt, amivel 47 millió forintot nyert. Ezt megelőzően raktárosként és közmunkásként dolgozott, három gyereket tartottak el a feleségével.

Aztán hatalmas volt a meglepetés, amikor egyszer a „nem nyert" mondat helyett azt mondták neki a postán, hogy „ezt az összeget nem tudjuk kifizetni". Miután hozzájutott a nyereményéhez, igyekezett hallgatni róla, azonban a település, ahol élt, elég kicsi volt ahhoz, hogy rövid idő alatt híre menjen a dolognak. A pénzből vett egy házat a faluban, szépen berendezte és a gyerekeinek is tett félre.

Hirtelen rengeteg új „barátja" lett, akiknek sokat adott is. Elmesélte, hogy a pénz megrészegítette a feleségét, aki elhagyta őt egy másik férfiért, miközben szórta a pénzt. Elváltak, a megmaradt pénz pedig gyorsan elfogyott. Varga annyira mélyre süllyedt, hogy volt időszak, amikor az utcán vagy a parkban aludt egy padon.

Hajléktalanból lett lottómilliomos

Az egész ország megismerhette annak a győri házaspárnak, Andraschek Lászlónak és feleségének, Anikónak a történetét is, akik 2013-ban nyertek 636 millió forintot a skandináv lottón, de ők sem tudtak mit kezdeni a hirtelen jött gazdagsággal.

A férj egy időben hajléktalan volt, a feleség pedig pánikbeteg, és egy lepusztult önkormányzati lakásban tengették az életüket, amikor rájuk köszöntött a szerencse.

Kezdetben minden jól alakult, hiszen többek között lakásokat vásároltak a nyereményből, házat, Balaton-parti nyaralót, és beindítottak egy belvárosi kávézót is Győrben. Vettek egy BMW-t is annak ellenére, hogy nem volt jogosítványuk – ezért főállású sofőrt szerződtettek.

A családot a mesés nyeremény bezsebelése után azonban egyik baj érte a másik után. A kávézót már 2017-ben be kellett zárni, mivel másfél milliós adótartozást halmoztak fel. Aztán már sofőrre sem volt szükségük, mert megváltak a BMW-től, később a balatoni nyaralójuktól is.

László elvonókúrákon esett túl az alkoholizmusa miatt, Anikó pedig a pánikbetegsége mellé még egy pajzsmirigybetegséget is begyűjtött, emellett beteg veséje miatt dialízisre jár.

De szerencsére nem mentek teljesen tönkre, ma egy családi házban laknak. Korábban azt nyilatkozták, hogy megtapasztalták már a legnagyobb szegénységet is, aztán voltak nagyon gazdagok, a történtek után pedig megpróbálnak teljesen átlagos életet élni, amire mindig is vágytak.

Fortuna vendégei címmel film készült róluk, amely nyolc éven át követi nyomon a házaspár életét: