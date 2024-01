7,46 karátos, csokoládébarna színű gyémántott ásott ki egy szerencsés kincskereső egy arkansasi parkban. A Navas nevű francia férfi észak-amerikai körutazásának egyik állomásaként iktatta be a lelőhelyet programjába, és most már biztos, hogy nem bánta meg.

A Crater of Diamonds, azaz a Gyémántok krátere nevű, Arkansas állam fennhatósága alatt álló park valószínűleg az egyedüli hely a világon, ahol lényegében bárki kutathat gyémántok után, és pénzé is teheti, ha talál valamit. Egész évben rengetegen keresik fel a területet, hogy szerencsét próbáljanak komoly gyémánttalálat reményében, bár sokan inkább kirándulásnak, családi programnak tekintik a látogatást.

Időről-időre a szerencsét próbálók keresgélése nyomán előkerülnek valóban értékes kövek ott, például 2021-ben egy külfödli turista 10 millió forint értékű, 4 karátnál valamivel nagyobb gyémántot talált.

2023-ban pedig márciusban bukkant értékes kőre az egyik látogató.

Szintén egy külföldi, párizsi turista volt most szerencsés. A park nemrég kiadott közleményéből kiderül, hogy Julien Navas korábban már foglalkozott aranykutatással, és amerikai utazása alkalmából eldöntötte, hogy a híres arkansasi gyémántparkban is szerencsét próbál. Január 11-én vett egy komplett ásófelszerelést, amit a park a gyémántvadászoknak kínál, és nem sokkal később egy értékes találatnak tűnő gyémánttal sétált be a látogatóközpontba.

Feltételezése helyes volt, a gumicukorka nagyságú kő 7,46 karátos az ott dolgozók megállapítása szerint.

A férfi boldogsága érthető volt, a Fox News beszámolója szerint pedig azt is eldöntötte, hogy a gyémántot menyasszonya alapján Carine-nek nevezi el.

Tervei szerint a követ megtartja, ketté vágatja, az egyik felét leendő házastársának, a másikat lányának adja.