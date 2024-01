Ahogy arról az Origo is beszámolt Dr. Michelle Francl, a Bryn Mawr Főiskola kémiaprofesszora szerint a tökéletes teafőzethez némi sót is tennünk kell a csészénkbe, mert szerinte ez segít csökkenteni a tea keserűségét, és ez már tudományosan alátámasztott tény.

A vegyészként is dolgozó kémiaprofesszor állítása szerint több tucat kutatási tanulmány és 1000 éves szövegek elemzése után jutott erre a következtetésre. Nagy-Britannia lakosai azonban soha nem hallottak erről, és nagyon megorroltak a tudósra. Az Egyesült Államok londoni nagykövetségének tisztviselői az ötlet kapcsán azt közölték, hogy Francl radikális ötlete "a Nagy-Britanniával való különleges kapcsolatunk alapjait veszélyezteti." Majd a nagykövetség hivatalosan is elhatárolódott a kémiaprofesszortól.

A tudós bizarr elméletét új könyvének, a Steeped: The Chemistry of Tea reklámozása kapcsán kezdte el a nagyvilág előtt is terjeszteni. Azt állítja, hogy a nátrium segít blokkolni azt a kémiai reakciót, amely a tea keserű ízét adja, és hogy az általa javasolt teafilterek segítenek csökkenteni a "savanyú ízű csersavat".

A kemény kritikák ellenére Francl nem hátrált meg kutatásokon alapuló javaslatától. A professzor elmondta, hogy mindig is imádta a teát, ami érdekes módon a Középnyugatról származik, ahol inkább a kávézásnak hódolnak a legtöbben. A téma iránti érdeklődése abból fakadt, hogy frusztrált volt, amikor megpróbált egy jó csésze teát találni az Egyesült Államokban, és egyenesen borzalmasnak nevezte tapasztalatait. Elméletének hitelességét azzal próbálta bizonyítani, hogy több évtizede foglalkozik vegyészettel és kémiával, és így már széleskörű tapasztalatra tett szert. "Ennyi évnyi teázás és kémiai kutatás után új dolgokat tanultam arról, hogy mi van a csészémben, és hogyan készítsem el a tökéletes teát" - állította.

A britek azonban továbbra sem tartják hitelesnek a teával kapcsolatos kémiai kutatásait, és az egészet csupán nevetséges kísérletezésnek tartják.

Az Egyesült Államok londoni nagykövetségének tisztviselői az alábbi közleményt adták ki az eset kapcsán: "A tea a bajtársiasság elixírje, egy szent kötelék, amely egyesíti nemzeteinket. Nem nézhetjük tétlenül, hogy egy ilyen felháborító javaslat különleges kapcsolatunk alapjait fenyegeti. Ezért szeretnénk biztosítani az Egyesült Királyság népét, hogy az az elképzelhetetlen gondolat, hogy sót adjanak Nagy-Britannia nemzeti italához, nem az Egyesült Államok hivatalos politikája. És soha nem is lesz az."

Forrás: Mirror