Dubaj a világ egyik legdinamikusabban fejlődő metropolisza, ahol rengeteg ember kényelmes és hatékony mozgatásáról kell gondoskodni. A város védjegyévé váltak az élenjáró fejlesztések, így nem csoda, ha új tömegközlekedési hálózatai is úttörők lesznek a maguk nemében.

A brit Urban.MASS közlekedéstechnológiai cég és a Dubai Roads and Transport Authority (RTA) megállapodott, hogy bevezeti a Floc Duo Rail rendszert Dubajban. A cél hivatalos megfogalmazás szerint az, hogy az emírségben adaptálják és megvalósítsák a rendszer első működő kísérleti projektjét, ezzel Dubajt az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású tömegközlekedés globális vezetőjévé téve, és végső soron világszerte előmozdítva a koncepció elfogadását.

A Floc Duo Rail egy vezető nélküli, elektromos meghajtású kapszulákból álló, magasított pályán közlekedő járműrendszer, amelynek jelentős környezetvédelmi előnyei vannak. A szén-dioxid-kibocsátása ugyanis sokkal kisebb, mintegy fele a hasonló városi közlekedési megoldásokénak.

A Floc Duo Rail elektromos energiával működő rendszer kettős vágányokat használ, amelyek lehetővé teszik a vezető nélkül működő szállítóegységek gyors és hatékony mozgását a városi területeken belül.

Emellett az RTA az amerikai Rail Bus vállalattal is aláírt egy szerződést új közlekedési rendszer kifejlesztéséről a város számára – írja a helyi What's On portál nyomán a Blikk. Ez a hálózat lábakon álló pályát használna, amelyen a napenergiával működő kapszulák (sínbuszok) közlekednének. A környezetbarát működés mellett a sínbusz költséghatékonyabb is, mint más a hasonló közlekedési rendszerek.