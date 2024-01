Donald Sutherland Primetime Emmy- és kétszeres Golden Globe-díjas kanadai színész. Bár az amerikai filmek tették híressé, 1978-ban hazája Kanada magas állami kitüntetéssel ismerte el. Azon legkiválóbb színészek között tartják számon, akiket sosem jelöltek Oscar-díjra, pedig nagyon is megérdemelte volna. 2017. november 11-én pályafutásának elismeréséül Oscar-életműdíjat vehetett át az Amerikai Filmakadémiától.

Donald Sutherland színész Kaliforniában élt és álmodozott, amikor ennek a Santa Monica-i óceánparti városi háznak a terveit készítette. A hollywoodi ikon 1980-ban tervezte és építette ezt az otthont, és több mint 30 évig itt is élt. Most viszont 3.675.000 dollárért eladóvá vált. Habár a színész már 2012-ben kiköltözött innen, több általa tervezett eredeti elem azóta is érintetlenül megmaradt az ingatlanban.

"Ez az ingatlan több olyan egyedi építészeti jegyekkel is rendelkezik, amelyeket mind Sutherland tervezett" - olvasható a jelenlegi tulajdonos közleményében. "A színész által készített egyedi beépített bútorok még mindig teljesen épek és használhatóak, amik természetesen a házhoz járnak" - tette még hozzá.

Mivel a házat egy világhíres színészlegenda birtokolta, kihagyhatatlan elemei közé tartoztak a biztonságát védő rendszerek, amik nem csak a betörők, de a lesifotósok ellen is hatásos védelmet biztosítottak. Az új tulajdonos ezek révén is élvezheti majd a háborítatlan nyugalmat.

A Santa Monica Beach homokjától mindössze néhány méterre található, három hálószobás, két fürdőszobás házból akadálytalan és csodaszép kilátás nyílik a Csendes-óceánra. A tengerparti kilátás a leginkább a ház legfontosabb lakóteréből, a nappaliból élvezhető. A boltíves mennyezet és a fenti kémlelőablakok révén pedig a szerényebb alapterületű - mindössze 138 négyzetméteres - ingatlan még nagyobbnak tűnhet.

A gázkandallóval befűthető nappaliból tolóajtók vezetnek a teraszra, amely pazar módon az Ocean Front Walk gyalogútra néz. A nyugodt és hangulatos otthoni munkát elősegítendő a nappaliban a beépített könyvespolc és az íróasztal a tengerre néz.

Ha a belső teret alaposabban szemügyre vesszük, látható, hogy Sutherlandet egyértelműen a hagyományos Craftsman dizájn inspirálta, amikor az otthon fafelületeit kiválasztotta. A díszlécek, a falpanelek, a beépített bútorok és a szekrények mind gazdag mézszínű fából készültek.

A konyha tele van Shaker stílusú szekrényekkel és megfelelő panelekkel a hűtőszekrény és a mosogatógép mentén. Ugyanez a dizájn figyelhető meg a két hálószobában és az itteni beépített ruhásszekrényen is.

Ahogy egy dúsgazdag sztárhoz illik, a házban több luxuselem is megtalálható. Ezek közé tartozik a dupla zuhanyzó, a gőzfürdő a fürdőszobában, a Thermador és Miele készülékek a konyhában, valamint az egész házon végigfutó dizájner világítás.

Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa bevallotta, hogy az épületre ráférne már némi felújítás, ugyanis a konyhai készülékek és a mosógép kivételével semmit sem újítottak még meg soha.

