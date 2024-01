A 2015-ben történt katasztrófában a Rio de Janeirótól nagyjából 300 kilométerre északra lévő Mariana város közelében átszakadt a Vale, a BHP Billiton és Samarco Mineracao bányászati cégek által közösen birtokolt zagytározó fala. A térségben lévő Doce folyó több száz kilométeres szakaszon beszennyeződött, és az iszapáradat egészen az Atlanti-óceánig jutott.

Az 50 millió köbméteres tározó falának átszakadása a haláleseteken túl Brazília történetének legsúlyosabb természeti katasztrófáját jelentette.

A kiömlő iszap rettenetes környezeti károkat okozott, több százezer ember maradt ivóvíz nélkül.

Morális felelősség, érzelmi károk

A katasztrófa részleteinek feltárása és a felelősség megállapítása éveken át tartó vizsgálatok és eljárások lefolytatását jelentette. 2021-ben már számszerűsíteni lehetett azt, hogy mennyibe kerül a helyreállítás és a kártérítés a katasztófa után, akkor az összeget 19 milliárd dollárra tették. Ez többszöröse volt annak, mint amennyit a vállalatok eredetileg elkülönítettek ezekre.

A gátszakadás miatt a brazil állam nevében szövetségi ügyészek nyújtottak be keresetet a bíróságra.

Az ügyre időközben újra ráirányította a figyelmet egy következő súlyos, 2019-ben történt katasztrófa, melyben szintén egy zagytározó fala omlott le, szintén egy, a Vale-hoz tartozó bányászati területen. A súlyos szerencsétlenségben 270 ember halt meg.

A BBC idézi a bíró indoklását a friss ítéletről a 2015-ös ügyben, aki kifejtette, hogy a 47,6 milliárd realos kártérítési összeg nagysága nem csak az anyagi károkról szól, hanem az érintett vállalatok vétkességét is tükrözi a "morális felelősség" kérdésében, és abban is, hogy az incidens "súlyos érzelmi megterhelést" jelentett minden érintettnek. Az összeg megállapításánál továbbá figyelembe vették az inflációs hatást is.

Az ítélet nyomán a kátérítési összeget egy állami alapba helyezik, és azt a gátszakadás által sújtott területen zajló helyreállítási projektekben használják majd fel.

Az ítélet ellen a cégek fellebbezéssel élhetnek.

Másik bíróságon is felelniük kell a katasztrófáért

A BHP és a Samarco egyelőre nem kommentálta a bíróság döntését, a Vale azt közölte, hogy hivatalosan még nem kapták meg azt. Egyúttal jelezték, hogy a kompenzációk kifizetésére létrehozott Renova Alapítvány eddig 34,7 millárd real kifizetését teljesítette.

A Mining.com kitér rá, hogy a brazil bírósági ítélet alig két hónappal azt követően született meg, hogy egy brit bíróság elutasította a Vale kérelmét arra, hogy ejtsék a cég, illetve a Samarco és a BHP ellen indított keresetet, amelyet szintén emiatt a katasztrófa miatt adtak be a vállalatok ellen, 46 milliárd dolláros igénnyel.