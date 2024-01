A dél-londoni Southwarkban található Aylesbury lakótelep 1963 és 1977 között épült, fénykorában a 28,5 hektáron mintegy 7.500 lakosnak adott otthont. Ahogy azt az Origo megírta, tavaly nyár elején a helyi önkormányzat lebontásra ítélte, egyrészt mert maximum 30 lakója maradt, illetéktelen házfoglalók költöztek ide, és jelentősen megnőtt itt a bűncselekmények száma is. A helyszín arról is ismert, hogy Tony Blair volt brit miniszterelnök ott tartotta meg első miniszterelnöki beszédét, amelyben azt ígérte, hogy kormánya segíteni fog Nagy-Britannia legszegényebbjein.

Aysen Dennis, aki mintegy 30 évig élt ezen a lakótelepen, és kitartóan küzdött annak fennmaradásáért megnyert egy fontos bírósági csatát a helyi hatósággal szemben. 2023-ban az asszony a southwarki önkormányzat tulajdonában lévő újabb lakótömb egyik két hálószobás lakásába költözött, ahonnan kilátás nyílik a parkra.

Az első körben tervezett felújítás állítólag több mint 300 millió fontba került volna, ezért a Southwark-i Önkormányzat 2005-ben úgy döntött, hogy lebontja és újrakezdi a projektet.

A Notting Hill Genesis és a Southwark-i Önkormányzat most közösen dolgozik az Aylesbury lakótelep felújításán. A tervek szerint 3.500 új lakás épül itt hamarosan, amik közül több szociális bérlakás és osztott tulajdonú lakás lesz. A lakások legalább 30 százaléka három vagy több hálószobás lesz majd.

Habár 2020-ban a Southwark-i Önkormányzat 280 itteni lakást már megvásárolt, amiket szociális bérlakásoknak szán, de az továbbra is kérdéses, hogy ki vezeti a felújítási projektet. Egy biztos: az önkormányzat egymaga nem képes finanszírozni ezt a grandiózus projektet. A kormány legutóbbi gazdasági döntéseinek pusztító hatása gyors inflációhoz és sokkal magasabb kamatlábakhoz vezetett, emiatt pedig a lakótelep remélt gyors felújítása akár éveket csúszhat. Habár 600 szociális bérlakás már elkészült, de a lakótelep szívében nehéz észrevenni az előrehaladást. Ami feltűnő, az az elhamarkodott építkezés, a betört ablakok, és a sietve felhúzott építési kerítések. Az elhagyatott lakótelepi játszótereket pedig már szinte teljesen felfalta a rozsda.

Az Aylesbury lakótelepet hosszú ideig Nagy-Britannia legveszélyesebb lakótelepeként tartották számon. Ha valaki ma sétál el oda, förtelmes bűz és penész fogadja, és azt tapasztalhatja, hogy több itt a patkány, mint a lakó. Bárhová néz az idelátogató, a pusztulás és a romlottság jeleivel szembesülhet. A szeméttároló zónák most szeméttel és nagy mennyiségű madárürülékkel vannak tele, míg a sötét járdákat és lépcsőházakat graffitik borítják, az alkóvokban lévő vizelet bűze pedig elkerülhetetlen. Aki csak tehette már rég elköltözött innen, azonban vannak akik még mindig kénytelenek itt lakni.

A Notting Hill Genesis szóvivője a Daily Star-nak az Aylesbury lakótelep kapcsán a következőket nyilatkozta: "A munkálatok már megkezdődtek a lakótelepen, és örömmel számolhatunk be arról, hogy több lakás már el is készült, és ezekbe már be is költözhettek az új lakók. 2014-ben választottak ki minket a Southwark-i önkormányzat projektbeli partnerének, és ennek keretében az új biztonságos, energiahatékony és modern lakások mielőbbi átadása mellett egy társadalmi-gazdasági program mellett is elköteleztük magunkat."

A Southwark-i önkormányzat képviselője pedig elmondta, hogy jelenleg 581 új önkormányzati lakás és 223 új lakásszövetkezeti szociális bérlakás készült el, de természetesen még sokkal több van építés alatt. Ha a teljes lakótelep elkészül, ez lesz az ország legnagyobb ilyen építési projektje.

Forrás: Daily Star